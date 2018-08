Von Claus Weber

Sandhausen. Als Rurik Gislason bei der WM wegen seines guten Aussehens für Schlagzeilen sorgte, nutzte sein SV Sandhausen die Aufmerksamkeit für einen PR-Gag. Unter einem Foto, das den isländischen Stürmer im Zweikampf mit dem argentinischen Weltstar Lionel Messi zeigte, postete der Zweitligist: "Er ist ein begnadeter Fußballer und entzückt die Herzen der Fans. Halb Südamerika liegt ihm zu Füßen. Der andere auf dem Bild ist Messi."

Jetzt hatten sie am Hardtwald wieder eine lustige Idee: Seit Dienstag hängen am Hamburger Hauptbahnhof acht große Plakate. Unter dem Titel "HSV-Fans aufgepasst: So geht’s nach Sandhausen" wird in sechs Schritten erklärt, wie die Anhänger des Bundesliga-Absteigers am Sonntag in einer Woche den Weg in die badische Provinz finden.

"Als vor ein paar Wochen der Spielplan rauskam, haben wir uns sehr gefreut, dass der HSV sein erstes Auswärtsspiel in der Zweiten Liga ausgerechnet in Sandhausen bestreitet", sagt Dag Heydecker, der seit April als Geschäftsführer fürs Marketing am Hardtwald zuständig ist, "und wir haben uns überlegt, wie wir die HSV-Fans auf unsere Weise begrüßen könnten - selbstironisch, aber ohne jemanden zu veräppeln."

Spott mussten die Hanseaten in den letzten Jahren schon genug ertragen: Als sie im Sommer 2015 im Relegationsspiel beim Karlsruher SC um den Klassenverbleib spielten, wurden sie von einem Polizisten auf der Anfahrt zum Wildpark angehalten. Der Beamte warnte: "Wenn ihr verliert, müsst ihr nach Sandhausen."

Nun ist es soweit. "Der HSV ist - von Magdeburg abgesehen - der einzige Zweitligist, der noch nie hier war", sagt Dag Heydecker. Deshalb die Streckenerklärung, die möglicherweise sogar notwendig ist. "Bei Sky hat uns vor kurzem ein Reporter als Schwaben bezeichnet", schmunzelt Heydecker.

Die Idee ist gut angekommen - und im Netz der Renner. "Viele HSV-Fans haben es gesehen, ein Fanklub hat es gepostet", sagt der Geschäftsführer, "und bisher gab’s auch keine negativen Stimmen. Im Gegenteil. Die Leute finden es nett, einer schrieb sogar, es sei niedlich."

Auf Plakate in der Kurpfalz haben die Sandhäuser verzichtet. "Das Spiel wird eh ausverkauft sein", sagt Heydecker. Tatsächlich gibt es nur noch ein paar Karten für den Heim-Stehplatzbereich, die bis 12. August ebenfalls weggehen sollten. Nach Hamburg gingen 3300 Gästekarten.

Gut angekommen ist auch die Aktion für Jugendliche bis einschließlich 18 Jahren, die zum Preis von 19,16 Euro alle SVS-Spiele besuchen können. Über 400 Dauerkarten wurden schon verkauft. Die Aktion wird bis Montag verlängert.