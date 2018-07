Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Nein, der Herr Grindel habe noch nicht angerufen, versichert Dag Heydecker. Freunde des SV Sandhausen hegten Befürchtungen, dass sich der Chef des Deutschen Fußball-Bundes auf den Schlips getreten fühlen könnte durch die jüngste Aktion des Zweitligisten.

Wer ein Trikot des SV Sandhausen kauft, bekommt ein Hemd der Nationalmannschaft gratis dazu. Als der Verein am Freitag das Angebot ins Netz stellte, brach die Leitung zum Online-Shop zusammen.

"Wir hatten in der ersten Stunde rund hundert Anrufe aus ganz Deutschland", sagt Dag Heydecker. Das Fernsehen meldete sich, in Arnd Zeiglers wunderbarer Welt des Fußballs wurde die Idee lobend erwähnt. Inzwischen ist der Restbestand aus dem nationalen Ausverkauf über den Ladentisch gegangen.

500 Adler-Leibchen hatte der SV Sandhausen vor der Weltmeisterschaft bestellt. In der Hoffnung, dass sie beim Public Viewing am Hardtwald aus den Händen gerissen würden. Zehn Euro Nachlass auf den Grundpreis von 69.95 Euro sollte es für jedes Tor der deutschen Mannschaft geben, jedes Gegentor verteuerte das Hemd um zehn Euro.

Das unschöne Ende der Geschichte ist bekannt. Nur noch ein paar Hundert Public Viewer kamen nach dem Scheitern der deutschen Mannschaft zu den Viertel- und Halbfinal-Spielen. Beim Endspiel waren es rund tausend.

Heydecker seufzt. Mit einem blauen Auge sei man davon gekommen in wirtschaftlicher Hinsicht. Immerhin waren bei den drei deutschen Vorrunden-Spielen rund 13.000 am Hardtwald. "Uns war wichtig", erklärt der Geschäftsführer, "dass die Leute erleben, wie stimmungsvoll es bei uns ist."

Die Botschaft ist offenbar angekommen. Beim ersten Heimspiel am 12. August gegen den Hamburger SV wird der Hardtwald wahrscheinlich ausverkauft sein. Die letzten 1300 Sitzplatz-Tickets gehen ab Mittwoch online in den freien Verkauf. Wer eine Stehplatz-Karte will - 3.000 sind noch übrig - muss sich in die Geschäftsstelle bemühen.

Dag Heydecker: "Wir wollen möglichst viele Fußballfreunde aus der Region mobilisieren." Anders als in der Vergangenheit, als bei Spielen gegen Karlsruhe, Kaiserslautern, Stuttgart, Köln oder Hannover der Hardtwald fest in der Hand der gegnerischen Fans war, will der Dorfverein diesmal der Invasion entgegen wirken. Ein Ausdruck des neuen Selbstbewusstseins.

"Es herrscht Aufbruchstimmung", stellt Heydecker fest. 400 Jugendliche nahmen bisher das Angebot einer Dauerkarte zum Sparpreis von 19 Euro und 16 Cent in Anspruch. 1916 wurde der Zweitligist gegründet. Diese Aktion läuft noch bis heute in einer Woche und richtet sich an Interessenten bis 18 Jahren.

Letztendlich aber, das weiß der 57-jährige frühere Hoffenheimer und Mainzer aus Erfahrung, sind Siege das beste Marketing. Mit einem guten Gefühl kehrte der Geschäftsführer aus dem Trainingslager in Bad Wörishofen zurück, wo er ein Wochenende mit Volker Piegsa, Jürgen Machmeier und Jürgen Rohm verbrachte. Er sagt: "Die Mannschaft macht einen Super-Super-Super-Eindruck."

Mehr als eine schöne Geste: Rund 60 Fans, die zum Spiel gegen den FC Middlesbrough angereist waren, wurden ins Mannschafts-Hotel eingeladen. Sie durften einen Abend mit ihren Lieblingen verbringen.

Wenn der Zweitligist nur halb so ideenreich aufspielt, wie sein Marketing-Chef, kann man sich auf eine erfolgreiche siebte Zweitliga-Saison freuen.