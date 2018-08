Von Claus Weber

Sandhausen. Wer wird neuer Trainer beim SV Sandhausen? "Wir sind noch in der Findungsphase" erklärte gestern Siegfried Müller. Allerdings verriet der Pressesprecher auch, dass aus den rund 50 Bewerbungen drei Favoriten ausgewählt wurden. Mit ihnen, so Müller, habe man bereits Gespräche geführt. Aus den Namen macht der Verein ein Staatsgeheimnis. Vermutlich erst nächste Woche soll der neue Mann präsentiert werden.

Nach RNZ-Informationen könnte André Breitenreiter zum engen Favoritenkreis gehören. Der 39-Jährige coacht seit Januar 2011 den TSV Havelse, der sich als Tabellenzweiter der Regionalliga Nord noch leise Hoffnungen auf den Drittliga-Aufstieg machen darf. Der ehemalige Offensivspieler hat 144 Bundesligapartien für den Hamburger SV, VfL Wolfsburg und die SpVgg Unterhaching bestritten und dabei 28 Tore erzielt. Ende März hat er seinen Fußballlehrer als Drittbester des Jahrgangs abgeschlossen.

Auch die Namen des Ex-Lauterers Reinhard Stumpf und des derzeitigen Rostocker Trainers Marc Fascher sollen im Gespräch sein. Oder fällt die Wahl am Ende doch auf einen Coach aus der Region? Der Ex-Hoffenheimer Marco Pezzaiuoli war beim jüngsten SVS-Sieg über Ingolstadt im Hardtwaldstadion und selbst Guido Streichsbier vom Nachbarverein FC-Astoria Walldorf könnte ein Kandidat sein. Der 43-Jährige war letztes Jahr beim Zweitligisten Paderborn in der Schlussauswahl. Er kann gut mit jungen Spielern arbeiten, wurde mit Hoffenheims B-Jugend 2008 deutscher Meister und gewann 2010 mit der A-Jugend den DFB-Pokal.

Am Sonntag (alle Spiele um 13.30 Uhr) in der letzten Auswärtspartie bei Energie Cottbus wird nochmals Hans-Jürgen Boysen Regie führen. Der scheidende Coach hat's nicht leicht, muss in der Lausitz auf acht verletzte Spieler verzichten. Zwar kehrt Timo Achenbach ins Team zurück. Doch der Koreaner Ju-Tae Yun hat seine Schulterverletzung noch nicht auskuriert und wird in den beiden letzten Spielen ebenso fehlen wie Regis Dorn, der sich am Mittwoch bei einem Sturz im Training die linke Mittelhand gebrochen hat. Der Elsässer gilt als Topfavorit für den neuen Posten eines Teammanagers. Bereits seit Januar, verriet nun Pressesprecher Müller, sei Geschäftsführer Otmar Schork im Gespräch mit dem früheren Torjäger. Ob daneben noch ein Sportdirektor installiert und die Verantwortung damit tatsächlich auf mehrere Schultern verteilt werden soll, darauf blieb Müller eine Antwort schuldig.

Der SV Sandhausen ist bislang zweimal auf Cottbus getroffen, feierte zu Hause ein 3:0 im DFB-Pokal und ein 3:1 im Hinspiel. Dennoch sind die Ostdeutschen nach ihren jüngsten Ergebnissen - 4:2 gegen Kaiserslautern und 0:0 in Braunschweig - klarer Favorit. "Trainer Rudi Bommer wird alles daran setzen, nicht noch ein drittes Mal zu verlieren", glaubt Hans-Jürgen Boysen, "aber bei uns ist die Luft nicht draußen, wenn vieles stimmt, können wir auch in Cottbus punkten"

Die voraussichtliche Aufstellung des SV Sandhausen: Langer - Schauerte, Pischorn, Schulz, Achenbach - Klotz, Fießer, Danneberg, Ulm - Wooten, Adler.