Von Wolfgang Brück

Heidelberg. Im Klubhaus des SC Wiedenbrück schlugen sie die Hände vors Gesicht. Am Hardtwald wurde dagegen gejubelt. So unterschiedlich waren am Samstagabend die Reaktionen während der Auslosung der 2. Runde im DFB-Pokal. Der SV Sandhausen tritt dabei am 24. oder 25. September beim West-Regionalligisten Wiedenbrück an.

Bei Bockwürstchen, Frikadellen und Kartoffelsalat verfolgten knapp hundert Fans des SV Sandhausen die Auslosung, die von Europameisterin Lena Goeßling und Oliver Bierhoff, dem Manager der Nationalmannschaft, bei Sky vorgenommen wurde. Als bereits fünfte Paarung wurde Wiedenbrück gegen Sandhausen gezogen - die Fans sprangen auf und ballten die Fäuste. "Wiedenbrück war mein Wunschgegner", strahlte Stefan Allgeier. "Wir haben eine gute Chance auf das Achtelfinale und interessant ist es auch, weil wir gegen diesen Verein noch nie gespielt haben", meinte der Fan-Beauftragte.

Sehr einverstanden war auch Geschäftsführer Otmar Schork, der mit Teammanager Regis Dorn und Bürgermeister Georg Kletti zu den Fans ins Haas-VIP-Haus gekommen war. "Das wird kein Selbstläufer", meinte Schork, "doch die Aufgabe ist machbar."

Sandhausen ist gewarnt. Die Fußballer aus Rheda-Wiedenbrück, Sitz mehrerer großer Möbelhersteller, schossen in der ersten Runde Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf aus dem Wettbewerb. Vor 4500 Zuschauern im benachbarten Gütersloh erzielte Marwin Studtrucker das Tor des Tages.

"Unser Anspruch muss es sein, ins Achtelfinale einzuziehen", erklärte Alois Schwartz. Für den Trainer sind die Westfalen kein unbeschriebenes Blatt. Während seiner Zeit beim 1. FC Kaiserslautern II traf Schwartz mehrmals auf Wiedenbrück. "Die Bilanz ist positiv", erinnert er sich. Mit dem Kollegen Theo Schneider hat der Fußballlehrer noch eine Rechnung offen. Als Schneider Coach von Borussia Dortmund II war, schnappte er den Pfälzern die Meisterschaft weg.

Letzten November wechselte Schneider nach Wiedenbrück, holte die Mannschaft aus dem Tabellenkeller und beendete die Saison auf dem neunten Platz. Der Start in diese Runde ist allerdings missglückt. Wiedenbrück belegt den vorletzten Platz. Um so größer wird der Ehrgeiz im Pokal sein. Wiedenbrücks Trainer schickte eine Kampfansage an den Hardtwald. "Wir haben Düsseldorf geschlagen, warum sollte uns nicht auch gegen Sandhausen eine Überraschung gelingen", meinte Schneider, "an einem Tag ist alles möglich."

Nicht zuletzt geht es um viel Geld. Im Achtelfinale verdoppelt sich das Fernsehgeld noch mal. Dann gibt es bereits rund eine halbe Million Euro. "Damit wären wir alle Sorgen los", sagt Finanzchef Michael Knopf.

Im Achtelfinale könnte sich zudem der Wunsch vieler Sandhäuser Fans erfüllen. Allgeier: "Unsere jungen Anhänger sind ganz heiß auf Hoffenheim."