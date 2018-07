Von Wolfgang Brück

Sandhausen. In den Adern von Hans-Jürgen Boysen pocht Stürmerblut. Zwar machte sich der Trainer des SV Sandhausen in 104 Bundesliga-Spielen für Karlsruhe und Saarbrücken als knallharter Abwehrmann einen Namen, doch erst in seinem zweiten Profijahr beim KSC wurde er vom Angreifer zum Verteidiger umgeschult. Als Beweis dafür, dass die alte Leidenschaft noch in ihm ist, legte der 55-jährige Fußballlehrer am Mittwoch beeindruckende Zahlen vor. Unter Boysen hat der SV Sandhausen seine Torquote nahezu verdoppelt: Von 0,9 auf 1,7 Treffer pro Spiel.

Die Offensive des Aufsteigers kann sich sehen lassen. Man glaubt es kaum, aber der siebtbeste Angriff der 2. Bundesliga ist am Hardtwald zu Hause. Mit seinen bisher 30 Saisontoren lässt der SV Sandhausen Aufstiegsanwärter wie den 1. FC Köln und Energie Cottbus (beide 28), aber auch den morgigen Gast, den TSV 1860 München (27), hinter sich.

Allerdings, mit 50 Gegentoren hat der Neuling die mit Abstand schwächste Abwehr der Klasse. Obwohl Boysen auch hier eine Trendwende eingeleitet hat. Statt 2,3 kassiert der Neuling jetzt "nur" noch 1,8 Tore pro Spiel. "Das ist aber auch noch zu viel", stellt der Fußballlehrer fest.

Steigerungsbedarf sieht Boysen auch bei der Punkteausbeute. Die zwölf Zähler in den zehn Spielen unter seiner Regie würden, hoch gerechnet auf die ganze Saison, zwar zum Ligaverbleib reichen, da das Konto bei Boysens Amtsantritt jedoch zu dünn war, muss die Mannschaft in den letzten zehn Saisonspielen noch erfolgreicher sein.

Zumal die Rivalen im Abstiegskampf - von Aue abgesehen - am Wochenende alle Boden gut machten. Dresden und Duisburg schlugen sogar die Spitzenmannschaften Hertha BSC Berlin und Eintracht Braunschweig. Für Boysen, den alten Abstiegskämpfer, indes keine Überraschung. "Im Überlebenskampf werden Kräfte frei. Das war schon immer so."

Um so wichtiger war der historische erste Auswärtssieg am vergangenen Freitag. Mit dem 3:1 in Regensburg hat der SV Sandhausen ein Zeichen gesetzt, den Endspurt eingeleitet. Als "enorm wichtig für Selbstvertrauen und Moral" bezeichnet der Trainer den schwer erkämpften Erfolg beim Rangletzten.

Tugenden, die Sandhausen am Freitagabend (18 Uhr) brauchen wird, um auch die "Löwen" zu zähmen. Boysen respektvoll: "1860 München ist spielerisch gut, auswärts stark und hat mit Daniel Bierofka, Benny Lauth und Rob Friend exzellente Einzelkönner."

Nicht nur für die Gastgeber, sondern auch für die Gäste steht einiges auf dem Spiel: Die Sechziger dürfen sich nicht mehr viele Ausrutscher erlauben, um ihre kleine Chance auf Rang drei zu wahren.

Noch unschlüssig ist Boysen, ob er Frank Löning einen zweiten Stürmer zur Seite stellt oder wie in Regensburg mit einem Angreifer spielen lässt. Der Kapitän hätte lieber einen Partner, überlässt aber natürlich dem Chef die Entscheidung und stellt sich in den Dienst der Mannschaft. Löning: "Das 0:4 im Hinspiel war unsere schlechteste Saisonleistung. Wir haben was gut zu machen."