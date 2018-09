Von Wolfgang Brück

Frankfurt/Sandhausen. Der Klassiker ist der Schüler, der an der Tafel keinen Ton raus kriegt, weil er den Tadel des Lehrers fürchtet. Oder der Angestellte, der nichts mehr auf die Reihe bekommt, weil der Chef ein Brüllaffe ist.

Im Fußball ist es genau so. "Ich habe in Mannschaften gespielt", sagt Tim Kister, "da wurde nur gemeckert - bei dem kleinsten Fehler."

Beim SV Sandhausen ist es anders. "Man muss keine Angst haben, von den Kollegen runter gemacht zu werden. Einer läuft für den anderen. Wir sind eine verschworene Gemeinschaft", sagt der seit Wochen überragende Abwehrspieler.

Ist es das Erfolgsgeheimnis des Vereins aus der kleinsten Gemeinde der Zweiten Bundesliga, des Klubs mit den geringsten finanziellen Mitteln und den wenigsten Zuschauern? Hat der SV Sandhausen das große Glück, dass sich am Hardtwald Arbeitskollegen zusammen gefunden haben, die einen respektvollen Umgang miteinander pflegen? Das ist in dem hoch emotionalen Geschäft voller Eitelkeiten alles andere als selbstverständlich.

"Wir haben charakterstarke Jungs", stellt Alois Schwarz fest. Der Trainer achtet gemeinsam mit Geschäftsführer Otmar Schork schon bei der Einstellung darauf, dass die Persönlichkeit stimmt. Schwartz weiß, dass Fehler nicht die Ausnahme, sondern die Regel sind. Er sagt: "Fußball ist ein Fehlerspiel. Es passieren Tausende von Fehlern."

In Sandhausen ein paar weniger als bei der Konkurrenz. Das 1:0 beim FSV Frankfurt durch ein spätes Tor von Denis Linsmayer war bereits der fünfte Auswärtssieg in dieser Saison. Sandhausen, vor der Runde als Abstiegskandidat Nummer eins gehandelt, sprang am Freitag auf den vierten Platz und ist jetzt Fünfter.

Schon muss Alois Schwartz tief den Archiven graben, damit keiner auf die Idee kommt, statt über den Klassenerhalt vom Aufstieg zu reden. "Eintracht Frankfurt", erinnert der Fußballlehrer, "ging mal als Sechster in die Winterpause - und ist am Ende abgestiegen." Der Landesligist Rot-Weiß Rheinau hatte mal vor der Winterpause 33 Punkte. Es reichte nicht zum Klassenerhalt.

Auch Philipp Klingmann ist nur auf dem Rasen offensiv. Vom letztjährigen Aufsteiger Darmstadt, den auch niemand auf der Rechnung hatte, will der Mönchzeller nichts wissen: "Wir sind nicht Darmstadt, sondern Sandhausen", sagt der Rechtsverteidiger mit dem großen Kämpferherzen.

In der vergangenen Runde machte der sympathische Blondschopf nur sechs Spiele für den Karlsruher SC. Am Hardtwald ist er gesetzt. "Deshalb", meint er, "ist es keine Frage, dass mein Wechsel richtig war."

Marco Knaller stand sogar drei Spielzeiten lang im Schatten. Jetzt zeigt er als neue Nummer eins großartige Leistungen. Der Österreicher kann der Durststrecke sogar was abgewinnen. "Man weiß um so mehr zu schätzen, welch schönen Beruf man hat."

Auch Tim Kister kommt aus einer Talsohle, nun ist er nicht nur Stammspieler, sondern Leistungsträger.

Auch das trägt zum Höhenflug bei. Beim SV Sandhausen gibt es keine satten Profis. Sondern hungrige, darunter einige mit Nachholbedarf.

Selbst eine gebrochene Nase und ein Bänderriss im Knöchel konnten Tim Kister nicht bremsen. Den Mediendirektor Marco Brückl gruselte es, als er vor acht Tagen den bunten, dick angeschwollenen Fuß des Innenverteidigers sah. Das Heimspiel in Frankfurt - die Zweitwohnung ist nur hundert Meter Luftlinie entfernt - wollte sich Kister, der Mann von Germany’s Next Topmodel Yvonne Schröder, aber auf keinen Fall entgehen lassen.

Die schwarze Gesichtsmaske, die er seit dem Nasenbeinbruch vor zwei Monaten trägt, dient mittlerweile nicht nur dem Schutz, sondern ist - Fußballer sind abergläubig - zum Glücksbringer geworden. Man darf gespannt sein, ob es am Freitag in einer Woche den Karlsruhern gelingt, Kister zu demaskieren.

Vor allem aber hofft Michael Knopf auf einen endlich mal ausverkauften Hardtwald. Knapp 7000 Karten seien für das Derby gegen den KSC verkauft, erklärt der Finanzchef. 15 300 gehen nach dem Ausbau ins Stadion. Verdient hätte die Überraschungsmannschaft der Zweiten Liga mehr Zuspruch allemal.