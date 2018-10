Heidelberg (dpa/lsw) - Abwehrspieler Marco Pischorn und Torhüter Michael Langer sind mit ihrer Klage gegen den Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen auf Zahlung einer Nichtabstiegsprämie gescheitert. Der Vorsitzende Richter des Arbeitsgerichts in Heidelberg wies die Klage am Mittwoch mit der Begründung zurück, dass in den Verträgen der beiden Profis vom «sportlichen Abstieg» die Rede sei. Den Klassenverbleib habe Sandhausen aber eben nicht auf sportlichem Weg, sondern erst aufgrund des Lizenzentzugs des MSV Duisburg gesichert. Die geforderte Leistung sei also von den Spielern nicht erbracht worden.

Der von Pischorn und Langer beauftragte Rechtsanwalt Horst Klettke kündigte den voraussichtlichen Gang vor das Landesarbeitsgericht an. Maßgeblich, so Klettke, sei nicht die Abschlusstabelle, sondern die «abschließende Tabelle». Zum Zeitpunkt des Duisburger Lizenzentzugs und damit des Klassenverbleibs des SVS seien die Verträge seiner Mandanten noch gültig gewesen. Pischorn hatte auf Zahlung von 30.000 Euro, Langer von 7250 Euro geklagt. Beide Spieler zählen noch zum SV-Kader, haben aber in dieser Saison keine Partie für das Profiteam bestritten.