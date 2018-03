Von Claus Weber

Mannheim. Jürgen Machmeier nahm die 0:2 (0:0)-Pleite seines SV Sandhausen gestern Abend im Testspiel gegen den SV Waldhof locker. Der Präsident tröstete sich: "Vergangene Saison war die Vorbereitung auch holprig." Und am Ende landete der SVS in der Zweiten Liga auf dem nie erwarteten zwölften Platz.

Vielleicht sind die beiden ersten Auftritte der Sandhäuser also ein gutes Omen. Gestern jedenfalls stellten sie sich noch umständlicher an, als vor fünf Tagen beim 1:1 gegen den SV Wehen Wiesbaden.

Der Sieg des Regionalligisten vor 500 Zuschauern in Gartenstadt ging in Ordnung. Die Mannheimer waren engagierter, aggressiver und spielten auch besser zusammen. Beide Treffer besorgte Neuzugang Philipp Förster (54. und 87. Minute), den SVW-Coach Kenan Kocak in der U 19 des VfB Stuttgart entdeckt hat.

"Die Jungs haben das gut gemacht, der Sieg freut uns, er gibt uns Selbstvertrauen", sagte Kocak, "aber man darf so ein Spiel auch nicht überbewerten." Das fand auch Volker Zimmermann. Der ehemalige Schwetzinger Coach sagte: "Das Ergebnis ist enttäuschend, aber man darf nicht den Stab über der Mannschaft brechen, es ist nur die Vorbereitung."

Alois Schwartz hat seine Jungs in den letzten Tagen arg rangenommen. Der Sandhäuser Coach will die Grundlagen für eine lange und anstrengende Runde legen. "Man hat in jeder Phase gesehen, dass wir müde waren", sagte er, "dazu kam die Hitze und dann passieren eben viele Ungenauigkeiten, zumal der Gegner doppelt motiviert ist."

Das Sandhäuser Mittelfeld brachte nur wenige Bälle nach vorn, die Stürmer hatten kaum Gelegenheit sich auszuzeichnen. Die beste Chance hatte René Gartler (70.), doch seinen Schuss kratzte Mike Schulz von der Linie. Bei der Flanke von Lukas Kübler verstolperte der Torjäger aus Österreich die Kugel (82.). Waldhof hatte seine beste Phase zwischen der 29. und 34. Minute als erst Yanick Haag, der aus der A-Jugend in den Regionalligakader geholt wurde, und danach Salvatore Bari und Lutz Radojewski knapp vorbei schossen oder köpften.

Am ehesten fielen im Sandhäuser Kader noch der quirlige Kevin Kratz auf, der auch Ecken und Freistöße schießen kann, und Alexander Bieler, der einige Akzente auf der linken Außenbahn setzte.

Sandhausen testet das nächste Mal am Sonntag um 18 Uhr beim TuS Mechtersheim, der SV Waldhof am Samstag um 14 Uhr gegen Sonnenhof Großaspach.