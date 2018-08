Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Viel türkischen Tee hat Otmar Schork letzte Woche getrunken. In irgendeiner verschwiegenen Ecke des Hotels "Rixos" in Lara. Mit am Tisch saßen Profis des SV Sandhausen.

Die Verträge von nicht weniger als zehn Spielern laufen zum Saisonende aus: Julian Schauerte, Simon Tüting, Timo Achenbach, Seyi Olajengbesi, Daniel Schulz, David Ulm, Michael Langer, Nicky Adler, Danny Blum und Nico Klotz.

Schork lässt sich nicht in die Karten schauen. Der Geschäftsführer sagt: "Wir haben Zeit. Ich bin entspannt. Grundsätzlich wollen wir mit den Leistungsträgern verlängern."

Julian Schauerte könnte die härteste Nuss werden. Der sympathische Sauerländer war als einziger in allen 19 Spielen dabei, meistens trug er die Kapitänsbinde. Schon nach dem Abstieg im letzten Jahr war er ein begehrter Mann. Er unterschrieb in Duisburg, traf sich mit seinem Freund und Nachbarn Simon Tüting in Köln zum Abschiedsessen. Dann kam zum Dessert die Meldung: Duisburg ist draußen, Sandhausen drin.

Die Rhein-Neckar-Zeitung hat gestern mit Schauerte gesprochen, und was er zu sagen hatte, klingt gut. "Der SV Sandhausen wird mein erster Ansprechpartner sein. Ich fühle mich wohl, ich habe mich hier weiterentwickelt."

Vor sechseinhalb Jahren war Schauerte Deutscher A-Jugendmeister. Im Finale schlugen seine Leverkusener die Bayern - mit Toni Kroos und Thomas Müller. "Natürlich träume auch ich von der Bundesliga", gesteht der Wahl-Nußlocher. Also doch demnächst ein Abschied vom Hardtwald?

"Nicht unbedingt", meint der Rechtsverteidiger, "es führen viele Wege in die Bundesliga. Wer hätte dem SV Sandhausen die Zweite Liga zugetraut? Alles ist möglich."

Heute (18.30 Uhr) kommt Greuther Fürth zur Generalprobe auf die Restrückrunde an den Hardtwald. Ein knochenharter Test gegen den Zweitliga-Zweiten vor den kommenden schweren Wochen: Energie Cottbus (A), 1. FC Köln (H), Karlsruher SC (A), 1860 München (H) und 1. FC Kaiserslautern (A) heißen die nächsten Gegner, alle ehemalige Bundesligisten und bis auf Cottbus Mannschaften, die wieder hoch wollen.

"Wichtig ist, dass wir morgen in einer Woche aus Cottbus was mitnehmen", sagt Schauerte, ist sich jedoch darüber im Klaren: "Es wird ein heißer Tanz im Stadion der Freundschaft. Für Energie ist es fast schon die letzte Chance."

Der Abwehrspieler ist davon überzeugt, dass sich seine Sandhäuser gegenüber der starken ersten Serie - Platz neun mit 27 Punkten - noch mal steigern können. Er glaubt: "Mit Markus Mendler und Eke Uzoma haben wir Qualität hinzugewonnen."

Erste Hinweise wird es heute geben. Die Fürther konnten vor ein paar Wochen als einzige Mannschaft am Hardtwald gewinnen. Heute Abend können auch Karten fürs Heimspiel am Sonntag in zwei Wochen gegen den 1. FC Köln gekauft werden. Außerdem werden weiterhin günstige Dauerkarten für die sieben Heim-Begegnungen der Restrückrunde angeboten. Begonnen hat der Vorverkauf auch für die Spiele in Cottbus und Karlsruhe. Alle Tickets sind auch in der Geschäftsstelle und im Internet erhältlich.