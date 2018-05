Von Claus Weber

Sandhausen. Der SV Sandhausen und seine Winter-Neuzugänge haben selten Erfolgsgeschichten geschrieben. Kaum einmal startete ein Spieler, der im Januar an den Hardtwald gekommen ist, richtig durch. Im letzten Jahr verletzte sich Markus Mendler und auch Eke Uzoma und Adama Diakité spielten keine Rolle. Im Sommer waren alle drei schon wieder weg. Im Jahr davor erwies sich immerhin Seyi Olajengbesi als Glücksgriff.

Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass diesmal gar kein Neuer an den Hardtwald wechselt. Testspieler Patrick Weihrauch ist zu Bayern München zurückgekehrt. Eine Ausleihe des 20-jährigen Stürmertalents ist noch nicht vom Tisch, scheint aber eher unwahrscheinlich.

Gespräche mit zwei weiteren Spielern sind gescheitert und haben in Sandhausen einen faden Beigeschmack hinterlassen. In der letzten Woche, verriet, Jürgen Machmeier, hatte man Kontakt mit Selcuk Alibaz. "Er hätte gut zu uns gepasst", ist der SVS-Vereinschef überzeugt. Der 25-Jährige, der beim Karlsruher SC wegen der großen Konkurrenz im Mittelfeld wenig zum Zuge kam, hatte zwischen 2005 und 2010 in der Sandhäuser Jugend gespielt. Er wohnt in Nöttingen und wäre gerne in der Region geblieben. Doch sein Berater Murat Lokurlu vermittelte ihn zum Liga-Rivalen Erzgebirge Aue. "Mit dem Angebot der Auer konnten und wollten wir nicht mithalten", erklärte Machmeier.

Ebenso enttäuschend verliefen die Gespräche mit Martin Dausch. Der ehemalige Mittelfeldspieler des VfR Aalen, der im Sommer 2013 zu Union Berlin gewechselt war, habe freitags mündlich zugesagt und sei sonntags - ohne Bescheid zu geben - mit Duisburg ins Trainingslager gefahren. "Auch da war das Interesse des Spielers groß", sagte Schork. Doch nach Rücksprache mit dem Berater entschieden die Finanzen gegen Sandhausen.

Machmeier stellte klar: "Wir müssen nicht mit aller Gewalt etwas unternehmen." Zumal der Kader groß genug ist und sich die Reservisten anbieten. Marvin Knoll, den man schon im Sommer hätte gehen lassen, empfahl sich am Samstag beim 4:2-Testspielsieg über Jahn Regensburg mit einer guten Leistung. "Er war ein Lichtblick", fand Machmeier. Trainer Alois Schwartz erklärte: "Marvin konnte heute auf der Sechs spielen, dort ist die Konkurrenz für ihn aber groß, deshalb hat er es bei uns schwer."

Der 24-jährige Berliner, der von den rund 250 Fans bei seiner Auswechslung mit Applaus verabschiedet wurde, erzielte einen Treffer, fiel durch gute Zuspiele auf und traute sich auch mal, aus der zweiten Reihe aufs Tor zu schießen. "Heute lief es gut", sagte er, "ich gebe weiterhin Gas und suche meine Chance."

Allerdings waren die Regensburger ein schwacher Gegner. Das Drittliga-Schlusslicht testete am Samstag gleich sieben Spieler. Sandhausen bot eine starke erste Halbzeit mit vielen Offensivaktionen. Zur Pause wäre ein 4:0 gerechter gewesen als das 3:2. Andrew Wooten mit einem Schuss unter die Querlatte (8.), Marvin Knoll per Freistoß (12.) und Florian Hübner per Kopf (34.) erzielten die Treffer für Sandhausen, das weitere gute Möglichkeiten ausließ.

Die beiden Gegentore waren geschenkt. Erst fälschte Hübner einen Schuss von Hesse ab (28.), dann fehlte bei eigener Ecke die Absicherung, der SSV konterte und Alban Ramaj schoss den Ball über den herauseilenden Manuel Riemann hinweg ins Tor (44.).

Nach der Pause wechselte Trainer Schwartz munter durch, der Spielfluss ging völlig verloren. Erst mit der Einwechslung von Moritz Kuhn kam wieder Schwung ins Spiel und Jim-Patrick Müller traf kurz vor Schluss zum 4:2. "Dafür sind Vorbereitungsspiele da, damit man viele Dinge durchprobiert", sagte Schwartz, der insgesamt zufrieden war: "Wir sind auf einem guten Weg."

Ebenfalls positiv: Manuel Stiefler hat gestern seinen im Sommer auslaufenden Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2017 verlängert. Der 26-jährige Mittelfeldspieler war 2013 vom Drittligisten Saarbrücken in die Kurpfalz gewechselt und hatte sich auf Anhieb einen Stammplatz erkämpft. "Manuel hat sich bei uns sehr gut entwickelt, er ist vielseitig einsetzbar, ein echter Vorzeige-Profi", erklärte Sportchef Otmar Schork, "sein Bekenntnis zu Sandhausen ist auch ein Signal an die ganze Mannschaft."

Morgen fliegen die Sandhäuser ins Trainingslager in die Türkei und bestreiten dort zwei Testspiele am Donnerstagnachmittag gegen den VfB Stuttgart II und am Sonntagvormittag gegen Rubin Kasan. Daniel Schulz, Robert Zillner und vermutlich auch Marco Thiede kurieren ihre Verletzungen in der Heimat aus.