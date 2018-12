Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Anfang der Woche hatten die Profis des SV Sandhausen zwei freie Tage. Die hatten sie sich nach einer intensiven Woche im Trainingslager von Bad Wörishofen und den Spielen innerhalb von 27 Stunden gegen die Stuttgarter Kickers (2:1) und den FC Sevilla (1:2) verdient.

Keine Ruhe gönnte sich der Trainer. Kenan Kocak nutzte die freie Zeit, um sich weiterzubilden. Er traf Jorge Sampaoli. Der Argentinier, der mit dem Champions League-Teilnehmer FC Sevilla am Sonntag am Hardtwald war, trainierte zuvor vier Jahre lang die chilenische Nationalmannschaft und gewann 2015 die Copa America.

"Wir hatten ein interessantes Gespräch", sagt der Sandhäuser Trainer. "Ich will lernen. Denn Stillstand ist Rückschritt."

Unter diesem Motto ist auch der Wunsch einzuordnen, dass Kocak gerne noch zwei, drei neue Spieler hätte. Die Reaktion von Otmar Schork ist eindeutig: Nämlich ein klares Jein. "Wir haben Vertrauen zum aktuellen Kader", sagt der Geschäftsführer, "wollen aber auch nichts ausschließen, wenn sich eine Gelegenheit bietet."

Kündigt sich da schon der erste Konflikt zwischen Trainer und Geschäftsführer an?

Nein. Unterschiedliche Positionen sind normal. Für den Trainer geht es um den schnellen sportlichen Erfolg, der Sportliche Leiter muss die langfristige Entwicklung im Auge haben und natürlich auch auf die Kosten schauen.

Als vor ein paar Jahren beim VfL Wolfsburg Felix Magath beide Ämter ausübte, wurde das schweineteuer für das Unternehmen. Der Spiegel schrieb damals: "Magath gab das Geld aus, als würde der Konzern keine Autos herstellen, sondern Geldscheine drucken."

Am Sonntag Familienfest

Verschwendung kann man den Herren vom Hardtwald nicht vorwerfen. Schork: "Auch ich habe Wünsche. Wenn es nach mir ginge, könnten wir gerne die Geschäftsstelle auf 20 Mitarbeiter aufstocken." Zwölf sind es derzeit, die unter der neuen Leitung von Holger Schweikardt mit bemerkenswertem Fleiß arbeiten. Als Schork vor vier Jahren kam, war die Geschäftsstelle mit einer Dame besetzt.

Es geht voran auf allen Ebenen. So beträgt der Marktwert des Kaders laut transfermarkt.de gegenwärtig elf Millionen und 230 000 Euro. Damit übertreffen die Sandhäuser die Aufsteiger Würzburger Kickers (8,9 Millionen), Dynamo Dresden (9,1) und Erzgebirge Aue (9,58) sowie Fortuna Düsseldorf (11,05). Zweitliga-Spitzenreiter ist der VfB Stuttgart, dessen Profis einen Gesamtwert von 34,6 Millionen Euro haben.

Die wertvollsten Spieler beim SV Sandhausen sind Denis Linsmayer (1 Million Euro), Leart Paqarada (700 000 Euro), Neuzugang Markus Karl (650 000 Euro) sowie Marco Knaller, Korbinian Vollmann und Philipp Klingmann mit jeweils 600 000 Euro.

Bei der Berechnung des Marktwertes legt transfermarkt.de verschiedene Kriterien zugrunde: Neben der Leistung spielt auch das Alter und die Perspektive sowie eine mögliche Nachfrage eine Rolle.

So stieg der Wert von Korbinian Vollmann, der letzte Runde wichtige Tore gegen den Abstieg schoss, um 200 000 Euro. Die gleiche Summe büßte dagegen Andrew Wooten ein. Der Stürmer wartet seit September 2015 auf ein Tor.

Ihren letzten Test vor dem Zweitliga-Auftakt am Samstag in einer Woche (15.30 Uhr am Hardtwald) absolvieren die Sandhäuser morgen (14 Uhr, Camphauser Straße) beim Regionalligisten 1. FC Saarbrücken. Am Sonntag lädt der Zweitligist zwischen 13 und 17 Uhr zu einem Familienfest an den Hardtwald ein. Es besteht dabei - neben den üblichen Bespaßungen wie Hüpfburg, Kinderschminken und Tischfußball - für den Nachwuchs die Gelegenheit, mit den Profis zu trainieren (ab 14 Uhr) oder mit Maskottchen Hardy an einer Rallye teilzunehmen (ab 16 Uhr). Eröffnet wird das Spektakel durch ein Interview mit Kenan Kocak (ab 13.30 Uhr).

Vielleicht verrät der 35-jährige Fußballlehrer bei der Gelegenheit auch, was er vom berühmten Kollegen gelernt hat. Über Jorge Sampaoli wird eine nette Anekdote erzählt. Seinen ersten großen Job bekam der ehrgeizige junge Mann, nachdem ein Foto von ihm kursierte, worin er - nach einem Platzverweis - vom Geäst eines Baumes aus seine Mannschaft weitercoachte.

Kenan als Klettermaxe? Es würde passen. Der Trainer will hoch hinaus.