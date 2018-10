Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge sieht Alois Schwartz den Abschied von Julian Schauerte zum Saisonende (Die RNZ berichtete). Einerseits, sagt der Trainer des SV Sandhausen, könne man stolz sein, dass sich Schauerte am Hardtwald so prächtig entwickelt hat, dass er nun auch für ambitioniertere Vereine interessant geworden ist. Anderseits schmerzt der Verlust. Sportlich, aber auch menschlich. "Julian ist ein positiver Typ, fast immer gut drauf", sagt Schwartz. Und: "Er hat einen großen Anteil, dass wir in der Abwehr so gut stehen."

Dabei holte der SV Sandhausen bei der Verpflichtung von Schauerte vor fünf Jahren keinen Verteidiger, sondern einen Linksaußen. Doch Gerd Dais machte aus der Not eine Tugend. Der Trainer stellte den ballsicheren und beidfüßigen Sauerländer auf die rechte Seite der Viererkette, als dort mehrere Spieler ausfielen.

Bei der Umstellung kam dem sympathischen Sauerländer die umfassende Ausbildung bei Bayer Leverkusen zugute. Mit dem Werksklub war Schauerte 2007 Deutscher A-Juniorenmeister geworden. Durch einen Endspielsieg gegen Bayern München mit Thomas Müller, Toni Kroos und Holger Badstuber.

Kein Wunder, dass Schauerte ehrgeizige Ziele hat. Schon vor ein paar Wochen sagte er zur RNZ: "Ich will in die Bundesliga - am liebsten mit dem SV Sandhausen." Dem Zweitligisten bescheinigt er eine "sehr gute Entwicklung", doch mit dem schnellen Aufstieg ist nicht zu rechnen. Am 2. April wird Schauerte 26. Seine Entscheidung, im Sommer zu wechseln, ist deshalb auch nachvollziehbar.

Er habe es sich nicht leicht gemacht, bekennt der Profi, der in dieser Saison als einziger Spieler in allen Zweitliga-Begegnungen dabei war und fast immer die Kapitänsbinde trug. Schließlich hat er in der Kurpfalz viele Freunde gewonnen. Nico Hillenbrand zum Beispiel, der jetzt für den Oberligisten FC Astoria Walldorf spielt, und natürlich Simon Tüting, mit dem er in Nußloch Tür an Tür wohnt.

Künftig wird er auf die leckere Lasagne von Hobbykoch Tüting verzichten müssen, und das Urban Kitchen in Heidelberg wird einen Stammgast weniger haben.

Noch sei nicht klar, wo er ab der kommenden Saison spielen wird, sagt der gelernte Bürokaufmann. Man hört vom angeblichen Interesse von Eintracht Braunschweig und auch beim 1. FC Nürnberg soll der Verteidiger beim Pokalspiel in Sandhausen Eindruck gemacht haben. Auch Spitzenvereine der Zweiten Liga sollen ihre Fühler ausgestreckt haben. Schauerte hält sich bedeckt: "Es gibt ein paar Angebote."

Lieber mag er über seine restliche Zeit am Hardtwald reden. "Der 1:0-Sieg gegen Bielefeld war ein großer Schritt Richtung Klassenerhalt", sagt er. "Aber wir sind noch nicht durch. Wir wollen noch so viele Punkte wie möglich holen."

Morgen (18.30 Uhr/direkt in Sky) gibt es dazu beim VfL Bochum die nächste Gelegenheit. Im Hinspiel gewann Sandhausen durch ein Last-Minute-Tor von Nicky Adler mit 1:0. Weniger gut sind die Erinnerungen an die Saison davor. Nach der 5:2-Niederlage im Rewirpowerstadion im November 2012 musste Gerd Dais gehen. Deshalb sagt Schauerte: "Wir haben in Bochum was gut zu machen."