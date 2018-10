Sandhausen. (wob) Tabellenschlusslicht SV Sandhausen geht mit einer großen Portion Respekt in das Zweitligaduell an diesem Mittwoch (17.30 Uhr) zuhause gegen den FC Energie Cottbus. «Sie sind ein Aufstiegskandidat. Sie verkörpern eine geballte Ladung an hoher Qualität», sagte Hans-Jürgen Boysen vor seiner Heimpremiere als Trainer des abstiegsgefährdeten Fußballclubs. «Ich freue mich darauf und will natürlich gewinnen.»

Von seiner Mannschaft fordert Boysen gegen den Vierten eine genauso engagierte Leistung wie beim 1:1 am Sonntag gegen den FC Ingolstadt. «Wir müssen mit der gleichen Laufbereitschaft und Leidenschaft spielen», verlangte der Nachfolger des entlassenen Gerd Dais. Bis zur Winterpause dürfe der SV den «Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen nicht verlieren.»

Unterstützung erhält Boysen bei seinem Vorhaben von der Clubführung. «Wir möchten zwei neue Spieler holen», kündigte Geschäftsführer Otmar Schork an. Für den ausgeliehenen Kingsley Onuegbu, der im Winter zur SpVgg Greuther Fürth in die Bundesliga zurückkehrt, soll ein Stürmer geholt werden; den am Kreuzband verletzten Ole Kittner soll ein Innenverteidiger ersetzen.

Bis zum Ende des Fußballjahres muss Boysen zudem auf Mittelfeldspieler Simon Tüting verzichten. Der 26-Jährige zog sich gegen Ingolstadt einen Bruch des linken Unterarms zu. Sein Ziel sei nun die Vorbereitung auf das neue Fußballjahr, sagte ein Sprecher.