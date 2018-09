Kapitän Julian Schauerte (l.) bestreitet am Sonntag in Fürth sein letztes Spiel für den SV Sandhausen. Foto: vaf

Von Claus Weber

Sandhausen. Die Fans der SpVgg Greuther Fürth erflehen im Saisonfinale Beistand von ganz oben. Vor dem Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr/direkt in Sky) gegen den SV Sandhausen versammeln sich Mitglieder und Anhänger zu einem Gottesdienst in der Kirche St. Michael. Dabei ist nicht mal ein Wunder nötig, damit es mit dem direkten Wiederaufstieg klappt. Falls der SC Paderborn Nerven zeigt und sein Heimspiel gegen den VfR Aalen verliert, wären die Franken zurück in der Bundesliga - ein Sieg über Sandhausen vorausgesetzt. "Wir haben gearbeitet wie die Hunde, haben über 33 Spieltage die Basis für den letzten gelegt", sagt Fürths Trainer Frank Kramer, "wir wollen dem die Krone aufsetzen."

Theoretisch könnte Fürth allerdings auch noch aus der Abstiegszone stürzen. Allerdings hat Verfolger Kaiserslautern nicht nur drei Punkte weniger auf dem Konto, sondern auch noch das weitaus schlechtere Torverhältnis (-6).

Doch auch für Sandhausen geht's nicht nur um die Ehre. Im besten Falle könnte der SVS auf den sechsten Platz klettern, schlimmstenfalls droht der Absturz auf Rang zwölf, was sich schlecht im TV-Geld-Ranking auswirken würde. "Wir wollen diese hervorragende Saison mit einem Erfolgserlebnis abschließen", sagt Geschäftsführer Otmar Schork.

Nachdem der Klassenverbleib früh feststand, durchlitten die Sandhäuser eine Durststrecke mit vier Niederlagen in den letzten fünf Spielen. "Jetzt wollen wir noch einmal zeigen, was wir können", sagt Alois Schwartz und kündigt an: "Wir werden keine Experimente machen."

Mindestens auf zwei Positionen wird der Coach sein Team allerdings umstellen müssen: Florian Hübner und Simon Tüting sahen bei der 0:2-Pleite am vergangenen Sonntag gegen Ingolstadt die fünfte Gelbe Karte und sind gesperrt. Für sie dürften Tim Kister oder Daniel Schulz bzw. Stefan Kulovits ins Team kommen.

Das Hinspiel verloren die Kurpfälzer deutlich und verdient mit 1:3. Dabei stellten sich die Fürther im Dezember als stärkste Mannschaft am Hardtwald vor.

Schon ein Remis am Sonntag wäre also ein Erfolg und Stimmungsmacher für den Kurztrip der Mannschaft von Montag bis Mittwoch nach Mallorca. Am Donnerstag treffen sich Spieler, Trainer und das Team hinter dem Team zum Abschluss-Essen, am Freitag und Samstag stehen Regenerationsläufe auf dem Plan, ehe es in den vierwöchigen Urlaub geht.

Trainingsbeginn ist wieder am 21. Juni. Die ersten beiden Testspiele finden am 28. Juni um 15 Uhr in Auerbach (bei Karlsbad) gegen den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden und am 6. Juli am späten Nachmittag beim Oberligisten TuS Mechtersheim statt. Vom 8. bis 16. Juli ist die Mannschaft im Trainingslager in Bad Wörishofen, in dessen Rahmen zwei Testspiele gegen den 1. FC Nürnberg (9. Juli) und den FC Augsburg (12. Juli) vorgesehen sind. Die Austragungsorte stehen allerdings noch nicht fest.

Außerdem nimmt der SVS am 19. Juli an einem Blitzturnier bei Arminia Ludwigshafen (mit Wehen Wiesbaden und FSV Frankfurt) teil und will am letzten Juli-Wochenende gegen einen Bundesligisten testen. Wegen der Umbauarbeiten kann kein Testspiel im Hardtwaldstadion ausgetragen werden.

So könnte Sandhausen spielen: Riemann - Schauerte, Olajengbesi, Kister, Achenbach - Zimmermann, Linsmayer, Kulovits, Stiefler - Adler, Thiede.