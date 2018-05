Die Entscheidung in der 77. Minute am Hardtwald: Sandhausens Andrew Wooten schießt den Ball zum 2:1 ins linke untere Eck. Foto: vaf

Von Claus Weber

Sandhausen. Hut ab, vor dem SV Sandhausen und Alois Schwartz! Der Zweitligist und sein Trainer haben die richtige Antwort auf die jüngste Negativserie und die heftige Kritik an ihrer defensiven Spielweise gegeben. Gestern Abend feierten die Kurpfälzer einen hoch verdienten 2:1 (0:0)-Heimsieg gegen Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg. Die Sandhäuser, denen das erste Mal in dieser Saison zwei Tore in einer Partie glückten, spielten mutig und aggressiv und kletterten vom 15. auf den zwölften Tabellenplatz.

"Das war ein absolutes Zeichen", strahlte Präsident Jürgen Machmeier, "und ein ganz wichtiger Sieg für die Mannschaft und den Verein." Zum ersten Mal geht der SVS mit einem Erfolgserlebnis in eine Länderspielpause, kann sich jetzt in Ruhe und ohne Druck auf die nächste Partie am 21. November in Heidenheim vorbereiten.

Deshalb war auch Alois Schwartz sehr erleichtert. "Wie schon gegen Aue und den KSC sind wir nach einem Rückstand zurückgekommen", sagte er, "das zeigt, dass die Mannschaft Charakter hat."

Und doch war das Spiel ganz anders als vor einer Woche im Karlsruher Wildpark. Sandhausen spielte wesentlich offensiver - dafür taten sich hinten aber auch mehr Lücken auf. Der Trainer brachte mit René Gartler und Andrew Wooten zwei Angreifer, ließ Wooten allerdings auf Rechtsaußen wirbeln. Dafür stellte er Manuel Stiefler ins zentrale Mittelfeld - eine ganz neue Variante. Zunächst allerdings schien das offensivere Konzept nicht aufzugehen. Nach 16 Minuten lagen die Kurpfälzer mit 0:1 zurück. Alessandro Schöpf flankte quer übers Feld, wo Niclas Füllkrug Lukas Kübler und (Ersatz-)Torwart Marco Knaller überwand und ins lange Eck traf.

Die Sandhäuser gerieten ins Schwimmen und durften sich bei Knaller bedanken, der gedankenschnell zuerst gegen Füllkrug, dann gegen Polak rettete (23.). "Das war überragend", lobte Schwartz, "ich habe immer gesagt, dass wir zwei sehr gute Torleute haben." Die Franken waren dran nachzulegen - da schlug Sandhausen zurück.

Wooten flankte an die Strafraumgrenze, und Alexander Bieler zog - von Celustka behindert - herzhaft ab (27.). Es war schon der 23. Gegentreffer für die abwehrschwächste Mannschaft der Liga.

Sandhausen fand nun immer besser ins Spiel und wäre fast schon in der 52. Minute belohnt worden. Doch Koch kratzte Daniel Schulz' Kopfball nach einer Ecke von der Linie. Bestraft wurden dafür sechs Minuten später die "Clubberer". Verteidiger Petrák zog gegen René Gartler die Notbremse und musste mit Rot vom Feld.

Und dann - endlich - belohnte sich der SV Sandhausen doch noch für seinen couragierten Auftritt. Nachdem FC-Torwart Rakovsky den strammen Schuss des sehr fleißigen Gartler nur wegfausten konnte, erkämpfte Marco Thiede den Ball zurück, flankte auf Andrew Wooten und der schoss ins linke untere Eck. Das hochverdiente 2:1 in der 77. Minute.

"Am Ende hätten wir sogar noch höher gewinnen können", strahlte SVS-Chef Machmeier, "aber wenn man Nürnberg mit 2:1 schlägt, sollte man nicht über vergebene Chancen klagen."

SV Sandhausen: Knaller - Kübler, Olajengbesi, Daniel Schulz, Paqarada - Linsmayer, Tüting (62. Thiede) - Wooten, Stiefler, Bieler (86. Pfertzel) - Gartler (79. Bouhaddouz).

1. FC Nürnberg: Rakovsky - Celustka (89. Teuchert), Niklas Stark, Petrak, Pinola - Robert Koch (61. Hovland), Polak - Candeias (78. Dittgen), Schöpf, Füllkrug - Sylvestr.

Schiedsrichter: Grudzinski (Hamburg); Tore: 0:1 Füllkrug (16.), 1:1 Bieler (26.), 2:1 Wooten (77.); Zuschauer: 6436; Rote Karte: -/Petrák nach einer Notbremse (57.).