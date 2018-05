Sandhausen. Mit einer starken Vorstellung hat der SV Sandhausen sein Mini-Tief in der 2. Fußball-Bundesliga überwunden. Nach zuletzt drei Partien ohne Sieg gewann die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz am Sonntag gegen den FSV Frankfurt mit 2:0 (1:0) und sammelte damit weitere wichtige Zähler im Kampf gegen den Abstieg.

Vor 3550 Zuschauern im Hardtwaldstadion war Danny Blum der entscheidende Mann. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler sorgte in der 12. Minute mit einem fulminanten Schuss für die Führung, ehe er das 2:0 von Simon Tüting (56.) vorbereitete. Kurz vor Schluss musste noch Frankfurts Nils Teixeira (88.) nach Gelb-Rot vom Platz.

Der SV zeigte sich von Beginn an zweikampfstark und aggressiv. Die Gäste aus Hessen, die nun drei Partien in Serie nicht gewonnen haben, hatten da nur das Nachsehen. Auffällig: Auch in der Offensive präsentierten sich die Hausherren eiskalt. Vor allem Blum, der erstmals in dieser Saison in der Startelf stand, trieb seine Mannschaft unentwegt an. Ein leichtes Aufbäumen des Teams von Coach Benno Möhlmann zum Schluss brachte nichts mehr. (dpa)