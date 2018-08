Mechtersheim. (dpa) Dem SVS ist im dritten Testspiel der erste Sieg gelungen. Gegen den Oberligisten TuS Mechtersheim gewann der Fußball-Zweitligist am Sonntag 4:2 (2:1). Die Tore erzielten die Neuzugänge Kevin Kratz, Jim-Patrick Müller und Alexander Bieler sowie Nicky Adler. Wie in den Partien gegen Waldhof Mannheim (0:2) und Wehen Wiesbaden (1:1) hatte Sandhausen einige Mühe. Die engagierten Gastgeber konnten vor rund 300 Zuschauern zweimal ausgleichen. SV-Trainer Alois Schwartz lies in den beiden Halbzeiten erneut zwei komplett unterschiedliche Mannschaften auflaufen.