Von Claus Weber

Sandhausen. Alois Schwartz musste schmunzeln. Die Frage, was dran sei an den Gerüchten, dass er als Nachfolger von Armin Veh bei Eintracht Frankfurt im Gespräch sei, beantwortete der Trainer des SV Sandhausen mit einer lässigen Geste. "Auf dieser Liste stehen so viele Kandidaten...", sagte er und verriet: "Mit mir hat noch keiner gesprochen." Allerdings fühle er sich geschmeichelt: "Das ehrt mich und zeigt, dass wir in Sandhausen gute Arbeit leisten, die auch draußen wahr genommen wird."

Man kann den kleinen SV Sandhausen getrost als das Überraschungsteam der Zweiten Liga bezeichnen. Der einstige Abstiegskandidat Nummer eins hat sogar noch eine klitzekleine Chance auf den Aufstiegs-Relegationsplatz. Der Rückstand auf den Tabellendritten SC Paderborn beträgt zwar acht Punkte - aber wer weiß, ob die Ost-Westfallen im Endspurt die Nerven bewahren.

Alois Schwartz will keine Rechenspiele anstellen. "Ich habe noch nicht auf das Restprogramm geschaut", behauptete er, "das ist nicht mein Naturell, aber ich traue meiner Mannschaft zu, dass sie noch einige Punkte holen kann. Und gegen St. Pauli wollen wir damit anfangen."

Mit einem Heimsieg am Samstag (13 Uhr, Sky) könnten die Sandhäuser die Hamburger überholen und sogar auf dem vierten Tabellenplatz übernachten. Das ist gar nicht so abwegig. Am Millerntor ertrotzten sich die Kurpfälzer in der Hinrunde ein absolut verdientes 0:0 und letzte Saison feierten sie im eigenen Stadion mit 4:1 sogar den höchsten Saisonsieg.

In dieser Runde sind die Hamburger allerdings sehr auswärtsstark. 24 ihrer 43 Punkte erkämpften sie in fremden Stadien. Nur Spitzenreiter Köln holte auswärts mehr Punkte. "Das liegt vermutlich daran, dass sich die Mannschaft leichter tut, wenn ihre Gegner nicht hinten drin stehen und wenn sie Platz hat, ihr Spiel aufzuziehen", sagte Schwartz, der großen Respekt hat: "St. Pauli kann unheimlich schnell den Ball spielen."

Allerdings treffen die Hanseaten mit dem SV Sandhausen auf eine der heimstärksten Teams. Nur Paderborn und Fürth haben im eigenen Stadion einen Punkt mehr als die Kurpfälzer erkämpft.

"Schon im Hinspiel haben wir ein technisch anspruchsvolles Spiel gesehen, und so wird es auch am Samstag sein", freut sich Alois Schwartz auf den Vergleich. Das tun offenbar auch die Fans. Rund 8000 Zuschauer, darunter 2500 aus Hamburg, erwartet Pressesprecher Siggi Müller am Samstag - es wäre die drittbeste Kulisse nach den Derbys gegen den Karlsruher SC (10.600) und den 1. FC Kaiserslautern (9.500).

Trainer Schwartz kann allerdings nicht aus dem Vollen schöpfen. Neben Markus Mendler (Reha) fallen auch Nico Klotz (Fieber) und Lukas Kübler mit einem Sehnenanriss in der Fußsohle aus. Schade, gerade hatte sich Kübler mit einer starken Leistung in die Mannschaft gespielt. Dafür haben Julian Schauerte und Marco Thiede, die zuletzt aussetzen mussten, wieder trainiert. Vorne will Schwartz mutig mit zwei Spitzen angreifen. "Wer stürmen wird, muss ich mir allerdings noch überlegen", sagte er.

So könnte Sandhausen spielen: Riemann - Schauerte, Olajengbesi, Schulz, Achenbach - Linsmayer, Tüting - Stiefler, Zimmermann - Jovanovic, Blum.