Von Claus Weber

Heidelberg. Steffen Menze ist für die Fußballer in Nordbaden kein Unbekannter. Von 1992 bis 1994 spielte der gebürtige Plauener in Pforzheim, in der Saison 2006/07 trainierte er den SV Waldhof. Heute kehrt der 44-jährige frühere Zweitligaprofi (St. Pauli, Frankfurt, Hannover) in die Kurpfalz zurück. Als Sportdirektor von Dynamo Dresden ist er um 13 Uhr mit dem Vorletzten der Zweiten Liga beim SV Sandhausen zu Gast.

"Ich erwarte ein ganz enges Spiel", sagt Menze. Man könnte fast von einer "Sechs-Punkte-Partie" sprechen, denn Siege gegen direkte Konkurrenten sind doppelt wertvoll. "Wir haben beide das gleiche Ziel: den Klassenverbleib", erklärt Menze, "das wird in dieser ausgeglichenen Zweiten Liga mit den zahlreichen ambitionierten Teams sehr schwer." Schon letzte Saison schrammten beide Mannschaften nur knapp am Abstieg vorbei: Die Sachsen setzten sich erst in der Relegation gegen den VfL Osnabrück durch, Sandhausen durfte drin bleiben, weil Duisburg die Lizenz verweigert wurde. Interessant: Nur weil Dresden die Relegation gewann, konnte Sandhausen überhaupt nachrücken.

In dieser Runde haben bislang die Kurpfälzer die besseren Ergebnisse geliefert, blieben im eigenen Stadion sogar ungeschlagen. "Sandhausen hat sich stabilisiert, die Defensive ist stärker, in den Heimspielen hat die Mannschaft sehr gute Leistungen gezeigt", hat Menze Respekt, "wir hingegen sind hinter den Erwartungen zurückgeblieben."

Peter Pacult musste schon nach vier Spieltagen gehen, es war am 18. August die erste Trainerentlassung dieser Zweitligasaison. Aus vier Spielen hatte er nur zwei Punkte geholt, beide Heimpartien gegen gegen Berlin und Frankfurt waren verloren gegangen. Sein Stuhl wackelte schon seit Ende der letzten Runde. "Wir sind bereits mit Ballast in die neue Saison gestartet, deshalb haben wir relativ frühzeitig den Trainer gewechselt", erklärt Menze. Mit dem früh entstandenen Druck, sagt der Dynamo-Sportchef, seien einige Spieler nicht zurechtgekommen.

Seit 4. September ist Olaf Janßen neuer Chefcoach. Der ehemalige Profi des 1. FC Köln und von Eintracht Frankfurt hatte zuvor als Assistenzcoach unter Berti Vogts die Nationalmannschaft Aserbaidschans betreut. Unter dem 47-Jährigen ging's leicht nach oben. In fünf Spielen wurden fünf Punkte geholt, zuletzt glückte mit 2:0 über Aalen der erste Saisonsieg.

Von einer Trendwende mag Menze aber nicht sprechen. "Wir waren mit den meisten Gegnern auf Augenhöhe und haben zuvor bereits fünf Unentschieden erreicht", sagt er, "aber nur mit Unentschieden kommt man nicht weiter." Klublegende "Dixie" Dörner sieht die Lage kritischer. Letzte Woche erklärte der 100-malige DDR-Auswahlspieler in der Sächsischen Zeitung, dass Dynamo auf einigen Positionen nicht zweitligatauglich besetzt sei. Außerdem, so Dörner, fehle die Sicherheit und das schnelle Kombinationsspiel, das Umschalten gehe zu langsam.

Alois Schwartz warnt trotzdem. Der Sandhäuser Coach hält Dresden für "sehr robust und kopfballstark". Der jüngste Sieg habe Selbstsicherheit gegeben. Es gelte entsprechend dagegenzuhalten. "Schwartz: "Wir müssen die Mannschaft so bespielen, dass Dynamo nicht zum Laufen kommt."