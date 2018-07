Von Roland Fink

Sandhausen. Der SV Sandhausen kann wieder hoffen: Wenn der MSV Duisburg - und danach sieht es derzeit aus - keine Lizenz für die nächste Saison erhält, dürfen die eigentlich schon abgestiegenen Kicker vom Hardtwald in der Zweiten Fußballbundesliga bleiben (siehe auch Sport-Teil). Unabhängig von der Liga hat der Verein einen Antrag an die Gemeinde gestellt, um nicht in die Abseitsfalle zu tappen. Der SVS will der Finanzwelt auch weiterhin eine breite Brust bieten, eine sichere Basis schaffen.

Der Gemeinderat hat jetzt in seiner mit großer Mehrheit getroffenen Entscheidung mit dazu beigetragen, im Sportverein weiter für finanzielle Verlässlichkeit zu sorgen. Ein langfristiger Erbbaurechtsvertrag mit dem SVS wurde abgesegnet. Seit Mitte letzten Jahres wird diese Option in der Verwaltung geprüft, nun wurde der in nicht-öffentlicher Sitzung vorberatene Entwurf für gut befunden. Mit dieser Grundlage möchte der SVS kurzfristige Kredite mit hoher Tilgungsleistung in langfristige, stabile Kredite umwandeln, so Bürgermeister Georg Kletti. "Damit kann der SV Sandhausen seine finanzielle Unabhängigkeit sichern." Unter anderem sind damit die baulichen Anlagen im und um das Hardtwaldstadion gemeint. Die gehören nämlich dem Verein, während Grund und Boden im Eigentum der Gemeinde steht. Mit einer langfristigen Finanzierung "sollen wirtschaftlich ordentliche Verhältnisse, unabhängig von einzelnen Privatpersonen oder Sponsoren, geschaffen werden", so die Sitzungsvorlage.

Das nun eingeräumte Erbbaurecht zum symbolischen Pachtzins von einem Euro pro Jahr erlaubt es dem SVS, bis zu 2,5 Millionen Euro als Schuldenlast über ein Grundpfandrecht in Anspruch zu nehmen. Mit ein Grund für Inge Maaßberg und Frieder Flory, beide SPD, gegen den Erbbaurechtsvertrag zu votieren. Ralf Lauterbach (AL) enthielt sich. Nicht so der Rest des Rates.

Uwe Herzog (CDU) zeigte sich stolz auf die Sandhäuser Vereine, von denen manche auch mit Erbpachten ausgestattet seien. "Die Führung des SVS leistet solide Arbeit, da steht jemand dahinter, egal ob Zweite oder Dritte Liga, für die Bürgerschaft besteht bei diesem Vertrag ein geringes Risiko", so der Sprecher. Dass hohe Einnahmen genauso entfallen wie Fernsehgelder, darauf kam Werner Berger (SPD) zu sprechen. "Doch die Belastungen sind geblieben." Eine Gleichbehandlung mit den anderen Vereinen sollte beachtet werden.

Berger sah diesen Vertrag als Präzedenzfall, der nur mit Zustimmung des Kommunalrechtsamtes des Kreises genehmigt werden konnte. Für Ernst Klinger (FDP) bargen weder die Nebenkosten noch die Zinsen - 15 Prozent pro Jahr im Verzugsfall gegenüber einem Kreditinstitut - ein Risiko, auch wenn etwa der "Heimfall" eintreten würde. "Die Juristen sagen: kein Problem." Das könnte dann sein, wenn ein Erbbauberechtigter gegen vertragliche Bestimmungen verstößt. Dann könnten Gebäude in den Besitz des Grundeigentümers übergehen, an ihn "heimfallen". Zu gering war Lauterbach der Pachtzins. Der SVS sei ein Wirtschaftsunternehmen "und keinesfalls vergleichbar mit anderen Vereinen". Flory sagte, dass beispielsweise junge Familien vier Prozent im Jahr zahlen müssten. "Bitte nicht zwischen den Zeilen etwas herauslesen, was gar nicht stimmt", argumentierte Kletti.