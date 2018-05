Alois Schwartz kündigte an, seine beste Mannschaft mit ins Frankenland zu nehmen. Mit einem Sieg am Sonntag könnte Sandhausen sogar auf den 6. Tabellenplatz klettern. Foto: dpa

Sandhausen. (dpa) Auch im letzten Zweitligaspiel der Saison will der SVS sich am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) bei Aufstiegsaspirant Greuther Fürth von seiner besten Seite zeigen. "Wir werden keine Experimente machen", versprach Trainer Alois Schwartz. Er kündigte an, seine beste Mannschaft mit ins Frankenland zu nehmen. Die Nordbadener, die sich den Klassenerhalt schon vor vier Wochen gesichert haben, wollen die jüngste Durststrecke von vier Niederlagen in fünf Spielen vergessen machen. Im besten Fall könnten sie sogar bis auf den 6. Platz klettern. Schwartz muss am Sonntag auf die verletzten Danny Blum, Ranisav Jovanovic, Lukas Kübler und Markus Mendler sowie auf die Gelb-gesperrten Florian Hübner und Simon Tüting verzichten.

Der SVS trifft sich nach einer vierwöchigen Pause wieder am 21. Juni und bestreitet im Rahmen des Trainingslagers vom 8. bis 16. Juli in Bad Wörishofen Testspiele gegen den 1. FC Nürnberg (9. Juli) und den FC Augsburg (12. Juli).