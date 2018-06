Von Claus Weber

Aalen. Zwei Spiele, sechs Punkte: Der Aufschwung beim SV Sandhausen - nach einem schwachen Saisonstart - hat zwei Namen. Andrew Wooten, der wie schon beim 1:0 gegen Fürth vor sechs Tagen das Tor des Tages (79.) schoss, und Manuel Riemann, der - auch das ist eine Parallele zum vergangenen Sonntag - einen Strafstoß hielt. Der 26-Jährige polierte damit seinen Ruf als Elfmeterkiller auf. Vor einem Jahr hatte er mit zwei gehaltenen Strafstößen gegen Nürnberg dafür gesorgt, dass die Sandhäuser in die zweite DFB-Pokalrunde eingezogen sind. Schon 2007 war Riemann - damals noch im Trikot von Wacker Burghausen - das gleiche Kunststück gelungen. Damals wären fast die großen Bayern aus dem Pokal geflogen. Uli Hoeneß adelte den Torwart seinerzeit mit der Feststellung: "Der hat einen Magneten im Handschuh."

Gestern Abend, nach dem 1:0-Sieg in Aalen, erhielt Riemannn ein Sonderlob von Alois Schwartz. "Manuel ist ein Teufelskerl", strahlte der SVS-Coach, der erleichtert aufatmete und offen zugab: "Das war ein dreckiger Sieg, denn in den ersten 45 Minuten haben wir nicht gut gespielt, wir waren sogar richtig schlecht."

Die Kurpfälzer taten sich furchtbar schwer. Schon in der 9. Minute klärte Seyi Olajengbesi in höchster Not gegen Hofmann. Acht Minuten später musste sich Riemann ganz lang machen, um einen Kopfball von Barth aus dem Eck zu fischen. Sandhausen kam fast nicht aus der eigenen Hälfte heraus. "Wir konnten vorne keinen Ball halten", stöhnte Schwartz. Es dauerte bis zur 26. Minute, ehe Aalens Schlussmann Jasmin Fejzic nach einem harmlosen Freistoß von Kuhn den ersten Ballkontakt hatte. Auch die Statistik sprach eine deutliche Sprache: Aalen hatte 70 Prozent Ballkontakt, Sandhausen nur 30.

Leidglich Riemann und den aufmerksamen Innenverteidigern Olajengbesi und Florian Hübner war es zu verdanken, dass die Nordbadener bis zur Halbzeit nicht in Rückstand gerieten.

Alois Schwartz muss in der Pause die richtigen Worte gefunden haben. Der SVS war jetzt deutlich engagierter, störte die Aalener früher und erspielte sich endlich Chancen. Womöglich war es aber auch der Husarenstreich von Riemann, der die Sandhäuser endlich wach rüttelte. Nachdem Lukas Kübler Aalens Daghfous im Strafraum von den Beinen geholt (46.) hatte, ahnte der Torwart erneut die Ecke und parierte den Strafstoß des Ex-Sandhäusers Leandro Grech. "Der war richtig gut geschossen", sagte SVS-Präsident Jürgen Machmeier und lobte seinen Schlussmann: "Er ist momentan unsere Lebensversicherung."

Auch Wooten bekam Streicheleinheiten, nachdem der Trainer vor zwei Wochen noch kritisiert hatte, der Ex-Lauterer habe noch nicht das gezeigt, was er könne. "Jetzt findet er allmählich seinen Rhythmus", sagte Schwartz.

Die Führung war glücklich, aber nicht unverdient. Stefan Kulovits (60.), Marco Thiede (63.) und Alexander Bieler (69.) hatten zuvor aufs VfR-Tor gefeuert.

Der Lohn des kleinen Zwischenspurts: Sandhausen kletterte vom viertletzten auf den elften Tabellenplatz und darf nun voller Selbstvertrauen ins nächste Heimspiel am Dienstag um 17.30 Uhr gegen 1860 München gehen.

VfR Aalen: Fejzic - Ofosu-Ayeh, Barth, Mockenhaupt, Feick - Hofmann, Hainault (86. Junglas), Leandro - Ludwig (86. Klauß), Drexler (78. Weiß), Daghfous.

SV Sandhausen: Riemann - Kübler, Olajengbesi, Hübner, Achenbach - Kulovits, Linsmayer - Kuhn (65. Zillner), Bieler (90.+3 Tüting), Thiede - Wooten (88. Gartler).

Schiedsrichter: Gerach (Landau-Queichheim)

Zuschauer: 5112

Tor: 0:1 Wooten (80.)

Besonderes Vorkommnis: Riemann hält Foulelfmeter von Leandro (46.).