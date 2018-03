Otmar Schork (links) über den Trainer: "Wir wissen, was wir am Alois haben." Foto: vaf

Von Wolfgang Brück

Bad Wörishofen. Peter Stöger stellte den SV Sandhausen auf ein Podest. Vom Fachmagazin kicker befragt, was er von Darmstadt 98 halte, antwortete der Trainer des Bundesligisten 1. FC Köln, dass er nicht nur die Leistung des Aufsteigers bewundere, sondern auch die des SV Sandhausen. Ein kleiner Verein mit bescheidenen Mitteln, der in seine bereits vierte Zweitliga-Saison gehen darf.

Im zweiten Teil des RNZ-Interviews - der erste Teil erschien in unserer Samstagausgabe - erklären Geschäftsführer Otmar Schork und Trainer Alois Schwartz, weshalb die Ziele nicht immer bescheiden bleiben müssen und warum sich die harte Strafe der Deutschen Fußball-Liga (DFL) mit dem Abzug von drei Punkten sogar als Vorteil erweisen kann.

Dreizehn ehemalige Bundesligisten und mit Kaiserslautern, Karlsruhe, Düsseldorf, Nürnberg, Braunschweig, Fürth, Paderborn und Freiburg sowie den steinreichen Leipzigern fast zwei Handvoll Aufstiegskandidaten. Was ist da für den SV Sandhausen drin?

Alois Schwartz: Wir werden als einer der Abstiegs-kandidaten gehandelt. Doch das ist nicht neu. Das war in den vergangenen Jahren genauso.

Die Abwehr und die Auswärtsstärke waren in der zurückliegenden Saison entscheidend für den Klassenerhalt. Jetzt sind mit Torwart Manuel Riemann und Verteidiger Lukas Kübler zwei Säulen der Abwehr weg und auch der Überraschungseffekt mag gelitten haben.

Schwartz: Wir wurden schon letzte Saison ernst genommen. Wir werden die zwei Weggänge verkraften, denn wir sind als Mannschaft stark in der Defensive und haben mittlerweile auch an Konstanz gewonnen. In den letzten beiden Runden haben wir in 68 Spielen 72 Gegentore hinnehmen müssen. Das sind nur sechs weniger als im ersten Zweitliga-Jahr mit 66 Gegentoren in 34 Spielen.

Otmar Schork: Ich bin überzeugt davon, dass Philipp Klingmann und Nico Hamann Lukas Kübler ersetzen werden. Mit Marco Knaller, Philipp Kühn und Rick Wulle haben wir drei starke Torhüter.

Zweimal hintereinander hat der SV Sandhausen die Saison als Mannschaft mit dem schwächsten Angriff abgeschlossen. Die Fans brauchen viel Geduld, bis am Hardtwald ein Tor für ihre Mannschaft fällt.

Schork: Wir haben beim FC Ingolstadt und bei Fortuna Düsseldorf 3:1 gewonnen, bei RB Leipzig sogar 4:0. Klar, wünscht man sich solche Siege auch mal daheim, im eigenen Stadion.

Schwartz: Fast alle Mannschaften haben Probleme, zu Hause das Spiel zu machen. In der Abschlusstabelle steht nicht, ob du 2000 Doppelpässe gespielt hast, sondern ob du über oder unterm Strich stehst. Im Fußball gibt es nun mal keine B-Noten.

Immer nur Abstiegskampf - das macht auf Dauer aber keinen Spaß ...

Schork: Wer sagt, dass wir immer gegen den Abstieg spielen werden? Wir möchten uns Schritt für Schritt weiter entwickeln und irgendwann auch mal höhere Ziele ins Auge fassen.

Das trifft sich gut. Denn das erklärte Ziel von Alois Schwartz ist die Bundesliga. Stimmt doch, oder?

Schwartz: Mein Ehrgeiz ist es, mal einen Bundesliga-Verein zu trainieren. Sie kennen ja meinen Leitspruch: Zufriedenheit ist Stillstand und Stillstand ist Rückschritt.

Da würde ich mich aber, Otmar Schork, an Ihrer Stelle beeilen, mit dem Trainer den noch ein Jahr laufenden Vertrag zu verlängern.

Schork: Wir wissen, was wir am Alois haben. Doch wir haben keinen Zeitdruck.

Dem SV Sandhausen wurden wegen eines Verstoßes gegen die Lizenzierungsordnung sechs Punkte abgezogen. Wie sehr hat das Urteil dem Image des Vereins geschadet und kann man daraus schließen, dass es wirtschaftliche Probleme gibt?

Schork: Natürlich hat es unser Image nicht verbessert. Aber man hat uns weder fehlende Zahlungsmöglichkeiten, noch Wettbewerbsverzerrung und schon gar nicht betrügerische Absicht vorgeworfen. Wir haben unser vereinseigenes Stadion auf ein Fassungsvermögen von 15.374 Zuschauern ausgebaut und das mit einem Kredit von rund 8,5 Millionen Euro finanziert, den wir geordnet zurückzahlen. Liquide waren wir immer.

Spieler preiswert holen und teuer verkaufen, wäre ein Finanzierungsmodell.

Schork: Es würde unseren Weg erleichtern. Spieler wie Marco Thiede, Manuel Stiefler, Florian Hübner, Denis Linsmayer und Andrew Wooten sind an uns bis 2017 gebunden und müssten aus ihren Verträgen rausgekauft werden. Was nicht heißt, dass wir sie abgeben wollen.

Der SV Sandhausen hat den kleinsten Etat und die wenigsten Zuschauer. Und jetzt bekommt der VW Polo auch noch drei Strafsekunden. Wie will er das Rennen gegen den Porsche gewinnen?

Schwartz: Wir können nur überleben, wenn wir fest zusammenhalten. Und nicht die Nerven verlieren, wenn’s mal nicht so gut läuft.

Über die Entscheidungen der Schiedsrichter war man am Hardtwald auch nicht immer glücklich.

Schork: In den ersten beiden Jahren wurden fünf klare Elfmeter für uns nicht gegeben. Inzwischen hat es sich gebessert.

Und was war mit dem Strafstoß, den Vincenzo Grifo beim 1:1 in Frankfurt herausgeschunden hat und der zwei Punkte kostete. Es war von der "Schwalbe des Jahres" die Rede.

Schork: Schiedsrichter Markus Wingenbach hat inzwischen die Konsequenzen gezogen und seinen Rücktritt erklärt.

Der Punkteabzug wird der SV Sandhausen durch die Saison begleiten. Wie geht der Trainer damit um?

Schwartz: Wir haben die letzten beiden Spielzeiten mit 44 und 42 Punkten beendet. Jetzt sind wir trotz des Abzugs von drei Punkten wieder Zwölfter geworden. Wir können selbstbewusst auftreten. Wenn ich daran denke, dass uns beim Saisonfinale 600 Fans in elf Bussen nach Bochum begleitet haben, geht mir das Herz auf. Ich habe das Gefühl, die Strafe durch die Deutsche Fußball-Liga schweißt uns zusammen. Sie macht uns stärker.