Von Claus Weber

Sandhausen. Das Aufregendste, das die rund 300 Zuschauer am Samstag im Walter Reinhard-Stadion zu sehen bekamen, war ein bunter Regenbogen über dem Hardtwald. Farblos war dagegen die Vorstellung des SV Sandhausen, der sein erstes Testspiel gegen den Drittligisten Stuttgarter Kickers mit 1:2 (0:2) verlor. Für Trainer Alois Schwartz, der sieben angeschlagene Stammkräfte schonte, brachte das Spiel wohl nur wenige Erkenntnisse - außer der, dass die Mannschaft mit so einer Leistung den Zweitliga-Verbleib in der Restrückrunde kaum schaffen wird.

Von einem geordneten Spielaufbau war wenig zu sehen, die Abwehr zeigte Abstimmungsprobleme, das Mittelfeld setzte die Stürmer kaum einmal in Szene, so dass der Angriff so gut wie nicht stattfand. Den ersten Schuss aufs Kickers-Tor feuerte Ranisav Jovanovic in der 40. Minute ab. Zu diesem Zeitpunkt lag Stuttgart nach zwei Treffern von Marco Calamita (14. und 22. Minute) schon längst verdient in Führung.

"Wir haben ganz schwer ins Spiel gefunden", gab Alois Schwartz zu und entschuldigte den schwachen Auftritt: "Nach drei Tagen Hallenfußball haben wir unser Programm ohne Pause durchgezogen, um uns die bestmögliche Fitness für die Restrückrunde zu holen."

In so einer Trainingsphase sei es eben nicht so einfach gegen einen starken Drittligisten, der in seiner Vorbereitung schon weiter sei, meinte Schwartz: "Aber je länger wir gespielt haben, desto besser wurde es." Tatsächlich war die Partie in der zweiten Halbzeit ausgeglichen. René Gartler erzielte in der 59. Minute nach schönem Zuspiel von Nicky Adler den Anschlusstreffer und vergab in der 76. und 88. Minuten weitere gute Gelegenheiten.

Patrick Weihrauch, der seit Donnerstag in Sandhausen mittrainiert, blieb auf der linken Außenbahn unauffällig. "Er konnte nur ansatzweise zeigen, was er kann", kommentierte Schwartz, die zwei, drei schnellen Flügelläufe des 20-Jährigen aus der Regionalligamannschaft des FC Bayern München II, "aber wenn die ganze Mannschaft müde ist, hat auch er es schwer."

Während Weihrauch am Mittwoch (18 Uhr, Ort noch unbekannt) gegen Oberliga-Schlusslicht VfR Mannheim erneut getestet wird, ist eine Ausleihe von Donis Avdijaj kein Thema mehr. "Wir werden uns nach einer anderen Lösung umsehen", erklärte SVS-Geschäftsführer Otmar Schork. Avdijaj galt als Wundertalent, weshalb ihn Schalke mit einem Fünf-Jahres-Vertrag ausstattete und eine Ausstiegsklausel von 48 Millionen Euro in den Kontrakt schreiben ließ. Mit dem frühen Erfolg kann der 18-Jährige aber wohl nur schwer umgehen. Er fuhr seinen Luxuswagen zu Schrott, zudem war er aus Disziplingründen aus dem U 23-Kader gestrichen worden.

SV Sandhausen: Riemann - Pfertzel (46. Kübler), Max Müller (46. Knoll), Kister, Paqarada (46. Achenbach) - Kulovits, Kratz (63. Bieler) - Kuhn (71. Schaaf), Weihrauch (63. Jim-Patrick Müller) - Wooten (38. Adler), Jovanovic (46. Gartler).