Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Manuel Stiefler (26/Foto: vaf) ist früh dran in dieser Saison. Mit seinem Tor zum 1:1 in Karlsruhe sicherte er dem SV Sandhausen einen wichtigen Punkt. In der vergangenen Runde hatte sich der Offensiv-Allrounder bis zum 25. Spieltag (1:0 in Bochum) Zeit gelassen. Vor dem Zweitliga-Spiel heute Abend (18.30 Uhr/direkt in Sky) gegen seinen ehemaligen Verein 1. FC Nürnberg sprach die RNZ mit dem Franken über Heimatverbundenheit, Torgefährlichkeit, die Kritik an der Sandhäuser Angriffsschwäche und über ein Ereignis, das Stiefler mehr als alles andere charakterisiert.

Manuel Stiefler, als Franke sind Sie ein Clubberer. Oder?



Ich bin in Pottenstein in der fränkischen Schweiz aufgewachsen. Viele meiner Freunde sind Club-Fans. Als Franke schaut man immer mit einem Auge nach Nürnberg.

Sie haben von 2008 bis 2010 in 63 Regionalligaspielen für den 1. FC Nürnberg II acht Tore erzielt. Wie dicht dran waren Sie damals bei den Profis?



Ich durfte hin und wieder mittrainieren. In einem Freundschaftsspiel, beim 1:2 gegen Hoffenheim, war ich dabei. Nach dem Trainerwechsel von Michael Oenning zu Werner Hecking hatte ich weniger gute Karten und bin nach Saarbrücken.

Auch dort war mit 13 Toren in 84 Drittliga-Spielen die Quote ordentlich. Warum klappt es am Hardtwald nicht ganz so gut mit dem Toreschießen?



Man muss sehen, dass ich viel laufen und für die Defensive arbeiten muss. Außerdem ist es in der 2. Bundesliga schwerer. Aber Sie haben Recht: Ich werde daran arbeiten, torgefährlicher zu werden. Der Anfang am Freitag war ja nicht schlecht.

Ist die Kritik, dass Sandhausen der Mut fehlt, dass die Mannschaft zu defensiv agiert, in Ihren Augen berechtigt?

Ich kann es nachvollziehen. Aber es ist nicht so, dass wir ins Spiel gehen und nur Tore verhindern wollen. Wiewohl die Defensive bei allen Zweitligisten Priorität genießt. Mit unserer Taktik sind wir in der vergangenen Saison gut gefahren. Der Unterschied ist, dass wir damals aufgrund der Erfolge selbstbewusster waren. Im Fußball entwickelt sich nun mal schnell eine Eigendynamik.

Was nur wenige wissen: Sie haben Stammzellen für einen Leukämie-Patienten gespendet und dabei einen einstündigen Eingriff in Kauf genommen.

Für mich eine Selbstverständlichkeit. Ich muss dankbar sein, dass ich gesund bin. Wenn ich einem kranken Menschen helfen kann, tue ich das.

Sie zählen wie Florian Hübner, Denis Linsmayer und Marco Thiede zu den Profis, die im Sommer 2013 aus unteren Klassen kamen und sich in der 2. Bundesliga etablieren konnten. Wann werden auch Sie den Vertrag verlängern?

Ich fühle mich wohl in Sandhausen. Meiner Freundin und mir gefällt es in Leimen. Ich hoffe, dass auch der Verein nicht ganz abgeneigt ist. Aber erst mal will ich gut spielen und bis zum Winter möglichst viele Punkte holen.

Auch heute gegen den 1. FC Nürnberg?



Klar, wir wollen uns nicht verstecken. Gegen den Club zu spielen, ist für einen Franken immer was Besonderes. Foto: vaf