Sandhausen. (dpa) Präsident Jürgen Machmeier hat von den Spielern mehr Treffsicherheit gefordert. "Wir müssen mehr Tore schießen", sagte er drei Tage vor dem Heimspiel des Fußball-Zweitligisten gegen den FSV Frankfurt am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). Der SVS hat in der bisherigen Saison nur acht Tore erzielt. Machmeier zufolge seien daran "eher Defizite bei den Mittelfeldspielern" schuld.

Allerdings kassierte die Mannschaft bisher auch nur elf Gegentore und steht in der Abwehr wesentlich stabiler da, als in der Vorsaison. "Das ist sensationell", sagte SVS-Trainer Alois Schwartz, der noch um den Einsatz von Offensivspieler Nicky Adler bangt, der wegen Oberschenkelproblemen möglicherweise noch nicht wieder fit sein wird.

Machmeier kritisierte zudem die Unparteiischen. Der SV Sandhausen seien in den Spielen in Bielefeld, München, Berlin und St. Pauli vier "klare Elfmeter" verweigert worden, erklärte er. "Es ist ein riesiger Nachteil für uns, dass wir als kleiner SV Sandhausen in den großen Stadien benachteiligt werden. Wir würden uns wünschen, dass die Schiedsrichter mehr Rückgrat haben."