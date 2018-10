Von Wolfgang Brück

Hamburg. Nur ein Punkt aus den ersten drei Zweitliga-Spielen, dazu die heftige 1:4-Pokalniederlage in Bielefeld - wer von einem Fehlstart des SV Sandhausen spricht, muss nicht mit einer Klage rechnen. Während Präsident Jürgen Machmeier nach dem Debakel auf der Alm - zu Recht - in die Luft ging und Trainer Alois Schwartz nach dem 1:2 am Freitagabend beim FC St.Pauli schon bei der Erwähnung des Wortes "Druck" gereizt reagierte, versichert Otmar Schork (57): "Ich bin kein bisschen nervös."

Der Geschäftsführer sagt im Interview der Rhein-Neckar-Zeitung: "Wir wissen, dass diese Runde genau so schwer wird wie die letztjährige. Es geht nur darum, drei Vereine hinter uns zu lassen."

Otmar Schork, hat der SV Sandhausen einen klassischen Fehlstart hingelegt?



Von den Punkten her: Ja. Von der Leistung: Nein.

Die hoch gelobte Defensive, die in 17 Spielen kein Gegentor zuließ, hat in den ersten vier Pflichtspielen acht Gegentreffer hinnehmen müssen. Gibt es eine neue Baustelle, ohne dass die alte, die Offensive, geschlossen werden konnte?



Nein. In Bielefeld hatten wir total verwachst. Aber sowohl gegen den 1. FC Kaiserslautern als auch in St. Pauli hatten die Gegner kaum Tor-Chancen. Man braucht auch ein wenig Glück, damit am Ende die Null steht. Das hat gefehlt. Sonst hätten wir jetzt drei Punkte mehr.

Ist dem SV Sandhausen das Glück der letzten Runde abhanden gekommen? Und ist auch der Überraschungs-Effekt weg, denn in der zurückliegenden Saison hat doch mancher Konkurrent den Abstiegs-Kandidaten Nummer eins unterschätzt?



Das sehe ich nicht so. In der Zweiten Liga wird man nicht unterschätzt. Jeder weiß über jeden alles.

Der SV Sandhausen hatte mit nur 35 Gegentoren die viertbeste Abwehr der Liga, aber mit 29 Toren auch den schwächsten Angriff. Kann Sandhausen diesmal mehr als nur defensiv?



René Gartler hat am Freitag sein erstes Tor erzielt und hatte darüber hinaus wie schon gegen Kaiserslautern weitere gute Möglichkeiten. Bei seiner Treffsicherheit - 31 Tore aus den letzten 60 Spielen - ist es nur eine Frage der Zeit, bis er auch bei uns regelmäßig Tore schießt. Mit Aziz Bouhaddouz, Andrew Wooten, Nicky Adler sowie dem jungen Mittelfeldspieler Alexander Bieler, der in jedem Spiel seine Chancen hatte, haben wir in der Offensive jetzt weitaus mehr Qualität.

Es fiel auf, dass zum Beispiel Denis Linsmayer, der in der letzten Saison als Newcomer brav rauf und runter rannte, sich nun auch mal mit dem Schiedsrichter anlegt oder Kollegen Anweisungen gibt. Sollte er die Energie nicht besser für das Spiel verwenden?



Denis ist stellvertretender Kapitän und Führungsspieler. Ich finde es richtig, wenn sich die Jungs gegen ungerechte Entscheidungen zur Wehr setzen. Im ersten Zweitliga-Jahr waren wir zu brav. Wir sind jetzt giftiger und galliger. Unsere Mannschaft hat Charakter.

Obwohl Radoslav Zabavnik seit letzter Woche nicht mehr dazu gehört, ist der Kader mit 29 Profis immer noch sehr groß. Zu groß?



Nein. Wenn wir unsere "Local Players" Dominik Machmeier, Michael Hiegl und Max Müller abrechnen, sind wir bei 26 und wenn Marvin Knoll noch einen neuen Verein findet bei 25. Bei derzeit fünf verletzten Spielern mussten vor dem Spiel in Hamburg gerade mal drei Profis zu Hause bleiben.

Radoslav Zabavnik, dessen Vertrag aufgelöst würde, hat für den SV Sandhausen keine einzige Minute in der Zweiten Liga gespielt. Angeblich soll er schon verletzt an den Hardtwald gekommen sein?



Das ist so nicht richtig. Zabavnik hat in der Saison davor 22 Bundesliga-Spiele für Mainz 05 bestritten. Bis zum letzten Testspiel war er noch gesetzt, doch dann hat ihn Timo Achenbach verdrängt und war so stark, dass es keinen Grund gab, etwas zu ändern. Es gibt immer Verlierer. Auch in dieser Saison wird es wieder Verlierer geben.

Gutes Stichwort. Verlieren kann sich der SV Sandhausen nicht erlauben in den nun folgenden Heimspielen am Sonntag gegen den FC Ingolstadt und zwei Wochen später gegen Greuther Fürth.



Wir müssen punkten, keine Frage. Aber Sie werden jetzt nicht von mir hören, dass wir mir vier bis sechs Punkten aus den beiden Spielern rechnen.

Der SV Sandhausen hat gerade sein Stadion noch mal ausgebaut. Ein Abstieg wäre eine Katastrophe.



Nach den bisherigen Leistungen bin ich kein bisschen nervös. Wir wissen, dass diese Runde genau so schwer wird wie die letztjährige. Es geht nur darum, drei Vereine hinter uns zu lassen.