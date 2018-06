Von Wolfgang Brück

Bochum. Siege machen selbstbewusst. Nicht nur Fußballspieler, sondern auch Funktionäre. "Der Verein darf niemals von einem einzelnen Spieler abhängig sein", stellte Otmar Schork nach dem 1:0-Erfolg beim VfL Bochum fest.

Es geht um den Vertragspoker mit Danny Blum, so es denn einer ist. Obwohl schon einige Male in Aussicht gestellt, gibt es noch keine Einigung. "Es ist ein bissel schwierig", sagte gestern Abend Blum-Berater Orhan Lokurlu auf Anfrage der RNZ. Auch Angebote aus der Bundesliga lägen vor. "Aber", versichert Lokurlu, "unser Ziel ist es, dass Danny in Sandhausen bleibt."

Das wäre vermutlich sowohl für den 23-jährigen Frankenthaler als auch für den SV Sandhausen das Beste. Blum blüht zunehmend auf. Er war in Bochum der mit Abstand stärkste Angreifer und macht sich zunehmend interessant. Aber es ist auch richtig, was Schork sagt: "Es gab Zeiten, da hielt nur einer noch zu Danny. Er ist bei uns gut aufgehoben."

Die Gelassenheit des Geschäftsführer hat noch eine andere Ursache. In Grundzügen steht die Mannschaft für die kommende dritte Zweitliga-Saison. Mit Timo Achenbach und Seyi Olajengbesi haben sich Stützen der zweitbesten Abwehr der Klasse weiter an den Verein gebunden. Mit Denis Linsmayer und Marco Thiede verlängerten Profis mit einem enorm großen Potenzial ihre Verträge vorzeitig. Folgen demnächst Daniel Schulz, Nicky Adler und eben Danny Blum, wäre man noch einen Schritt weiter.

In Bochum krönte Manuel Stiefler seine gute Entwicklung mit dem Siegtor. Stiefler kam vom Drittligisten 1. FC Saarbrücken und gehört ebenso wie Linsmayer und Thiede zu den Neuzugängen, die maßgeblich zum überraschend positiven Verlauf der Saison beigetragen haben.

Dabei wurden sie eigentlich "nur" für die Dritte Liga verpflichtet. Schork wehrt sich gegen die Vermutung, dass Sandhausen lediglich durch glückliche Umstände zu diesen Spielern kam. "Es stimmt, sie haben Drittliga-Veträge unterschrieben, doch weil wir ihnen mehr zugetraut haben, wurden die Verträge neu geschrieben", erklärt der umtriebige Geschäftsführer des SV Sandhausen.

Schork verweist zu Recht auf den Anteil von Alois Schwartz. "Wenn du junge Spieler hast, muss du sie auch aufstellen, damit sie sich weiterentwickeln können. Das hat der Trainer getan."

Stiefler, Linsmayer und Thiede, aber auch Florian Hübner sind Fingerzeige dafür, wie die Personalpolitik der Zukunft aussehen sollte. Sandhausen hat mit Timo Achenbach, Seyi Olajengbesi, Ranisav Jovanovic, Nicky Adler und Stefan Kulovits ausreichend erfahrene Profis im Kader. Hinzu kommen müssen Spieler, die ihre beste Zeit nicht schon hinter, sondern noch vor sich haben. Auch weil man viel laufen muss, wenn man beim SV Sandhausen Fußball spielen will.

Nicht nur die Profis gehen weite Wege. Schork wollte sich am Samstag ein Spiel der Regionalliga West anschauen. Schwartz genehmigte sich auf der Rückfahrt im Bus gerade mal ein Sieger-Bierchen und fuhr am Samstag an den Bornheimer Hang, um mit dem FSV Frankfurt und Fortuna Düsseldorf zwei der restlichen acht Gegner zu beobachten,

Heute um halb sechs findet im Walter-Reinhard-Stadion das Abschluss-Training statt. Morgen, um halb sechs, kommt Union Berlin an den Hardtwald. Wenn der SV Sandhausen zum ersten Mal in dieser Saison drei Spiele hintereinander gewinnt, wäre die magische Grenze von 40 Punkten erreicht.

Dann ist nach den Erfahrungen der Vergangenheit der Klassenerhalt gesichert. Und was dann? Wer weiß. Siege machen bekanntlich selbstbewusst.