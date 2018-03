Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Fünf Minuten vor dem Ende erhob sich Jürgen Machmeier von seinem Tribünenplatz und schritt entschlossen Richtung Mannschaftskabine. "Au weia", seufzte einer, "jetzt schmeißt er den Trainer raus."

Die gute Nachricht: Hans-Jürgen Boysen ist noch im Amt. Die schlechte: Mit der 0:1 (0:1)-Niederlage gegen den VfL Bochum ist der SV Sandhausen aus der 2. Bundesliga so gut wie abgestiegen. Die letzten theoretischen Zweifel werden möglicherweise schon heute beseitigt.

Zwar gab's gestern Abend nicht den blauen Brief für Boysen, dafür las der Präsident den Profis gehörig die Leviten. "Ich bin wütend auf die Mannschaft", schimpfte Machmeier, "so darf man sich im Abstiegskampf nicht präsentieren."

Allerdings, auch der Trainer bekam sein Fett ab. "Wir müssen jetzt alles analysieren. Dazu gehört auch die Leistung des Trainers", kündigte Machmeier an. Deutlicher wurde sein Vater. "Wenn Herr Boysen Charakter hat, tritt er von sich aus zurück", sagte Theo Machmeier, Sandhäuser Urgestein und einflussreicher Beirat in seiner ersten Enttäuschung. Auch bei den Fans regte sich Unmut. Es gab "Boysen-raus"-Rufe.

Kritisiert wurde die Taktik. "Die Aufstellung war viel zu ängstlich", bemängelte der Präsident, "wenn man gewinnen muss, darf man nicht mit sieben Abwehrspielern antreten."

Boysen verteidigte die Fünfer-Kette hinten und die zwei defensiven Mittelfeldspieler davor, führte an, dass Sandhausen die ersten Chancen gehabt habe. Auch was die Einstellung anging, widersprach er dem Boss: "An Leidenschaft hat es nicht gefehlt."

Unbestritten ist: Sandhausen fehlt es an Qualität. Wenn zwei Pragmatiker wie Gerd Dais und Hans-Jürgen Boysen scheitern, dann spricht viel dafür, dass die Kader-Zusammenstellung unzureichend war.

Mit dem 0:1 waren die Sandhäuser gut bedient. "Ich habe noch nie ein Auswärtsspiel erlebt, in dem der VfL Bochum so viele Torchancen hatte", wunderte sich Geburtstagskind Peter Neururer auf der Trainerbank der Gäste. Torwart Michael Langer machte zwar beim 0:1 durch Marcel Maltritz (41.) nicht die beste Figur, verhinderte danach jedoch eine höhere Niederlage und wurde zum besten Sandhäuser.

In den nächsten Wochen geht es um Schadensbegrenzung. Der vorletzte Platz soll verteidigt werden - für den Fall, dass ein Mitbewerber die Lizenz nicht bekommt. Aber auch die wirtschaftliche Situation in Sandhausen ist nicht rosig. Wie Machmeier gestern Abend einräumte, fehlt für die Dritte Liga ein siebenstelliger Betrag. Also mindestens eine Million Euro. Der Präsident appelliert an die Sponsoren, dem Verein die Treue zu halten. Doch einige Geldgeber stehen nach dem Abstieg nicht mehr zur Verfügung. Inzwischen hat der SV Sandhausen gegen die strengen Lizenzierungs-Auflagen Beschwerde eingelegt.

Vom sofortigen Wiederaufstieg ist derzeit nicht die Rede. Machmeier: "Wir müssen aufpassen, dass es uns nicht so geht wie Rostock und Aachen, denen der Gang in die Regionalliga droht." Der Präsident sprach von der "schmerzhaftesten Stunde" seiner 15-jährigen Amtszeit.

Immerhin, mit Marco Pischorn hat gestern ein Sympathieträger seinen Vertrag verlängert. Jan Fießer, an dem der Karlsruher SC interessiert sein soll, erklärte, er habe mit Geschäftsführer Otmar Schork "sehr gute Gespräche" geführt."

Kleine Hoffnungsschimmer.

SV Sandhausen: Langer - Pischorn, Morena (59. Olajengbesi), Schulz (46. Dorn) - Falkenberg, Schauerte, Achenbach - Wooten, Fießer, Yun - Adler (46. Ulm).

VfL Bochum: Luthe - Freier, Maltritz, Acquistapace, Lumb - Goretzka, Kramer - Tasaka (81. Chaftar), Rzatkowski (75. Toski) - Aydin (69. Delura), Dedic.

Schiedsrichter: Christ (Münchweiler); Tor: 0:1 Maltritz (41.); Zuschauer: 4400.