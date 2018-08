SVS-Trainer Alois Schwartz bei der 0:3-Heimniederlage gegen Ingolstadt. Am Samstag will sich Sandhausen gegen Eppelheim beim Freundschaftsspiel wieder von der besten Seite zeigen. Archiv-Foto: Uwe Anspach

Sandhausen. (ber) Gedrückt war die Stimmung am Mittwoch bei der Pressekonferenz des SV Sandhausen. Das eigentliche Thema - das Freundschaftsspiel des Zweitligisten am Samstag um 17 Uhr beim Landesligisten SG DJK/ASV Eppelheim - rückte in den Hintergrund. Zu tief saß der Schock über den Tod von Pressesprecher Siggi Müller am Tag zuvor. "Die ganze SV-Gemeinde trauert um ihn", sagte Geschäftsführer Otmar Schork, "er hat an allen Fronten gearbeitet und maßgeblichen Anteil daran, dass wir in den letzten Jahren so wachsen konnten."

Eine Schweigeminute schloss sich an, ehe es doch noch ums Freundschaftsspiel ging, das Alois Schwartz nach der jüngsten 0:3-Niederlage recht kommt. "Wir freuen uns, dass wir uns den Fans zeigen können." Groß sei der Gegenwind gewesen, der der Mannschaft nach dem Ausrutscher gegen Ingolstadt ins Gesicht geweht sei, sagte der Trainer. In Eppelheim bestünde nun Gelegenheit, wieder zusammenzuwachsen und die Situation gemeinsam zu meistern.

"Ich wünsche dem SVS den ersten Sieg", sagte Eppelheims stellvertretender Bürgermeister Trudbert Orth, der DJK-Mitglied und SVS-Sponsor zugleich ist und mitgeholfen hatte, das Testspiel nach Eppelheim zu bekommen.

Vielleicht können am Samstag auch einige angeschlagene Spieler wieder ins Team zurückkehren, hofft Schwartz. Robert Zillner, Simon Tüting und Nicky Adler könnten zu Kurzeinsätzen kommen. Geschont wird Manuel Riemann, der an der Hand verletzt ist. Auch Leart Paqarada wird fehlen. Der Linksverteidiger wurde fürs Länderspiel des Kosovo am Sonntag gegen Oman nominiert. "Das freut uns, an ihm werden wir noch viel Freude haben", sagte Schork. Das gleiche soll für SVS-Innenverteidiger Florian Hübner gelten, dessen Vertrag die Sandhäuser vorzeitig um zwei Jahre bis Sommer 2017 verlängerten.

Anlass für das Testspiel in Eppelheim ist die Einweihung des neuen Kunstrasenplatzes an der Boschstraße. "Wir freuen uns, dass eine so hochkarätige Mannschaft bei uns auftritt", sagte SG-Abteilungsleiter Achim Scharwatt. Sein Dank galt aber auch der Gemeinde für die Erstellung des Platzes, der eine große Erleichterung für die Fußballer bedeute. Immerhin betreut der Verein fast 300 Kinder und Jugendliche und war mit den Kapazitäten an seine Grenzen gestoßen.