Sandhausen. (dpa-lsw) Im zweiten Auswärtsspiel nacheinander will Fußball-Zweitligist SV Sandhausen Wiedergutmachung für das unglückliche 1:2 beim Spitzenreiter VfB Stuttgart betreiben. «Wir versuchen, in Kaiserslautern die Fehler vom Sonntag zu vermeiden», sagte Sandhausens Trainer Kenan Kocak zwei Tage vor dem badisch-pflälzischen Derby beim FCK am Freitag (18.30 Uhr/Sky).

In Stuttgart hätte der Tabellensiebte aus der Kurpfalz ein Unentschieden verdient gehabt, vergab aber zu viele Torchancen und patzte vor den beiden Gegentoren. «Der Auftritt in Stuttgart zeigt aber, dass meine Jungs eine gute Entwicklung genommen haben. Wir nehmen von dort ein positives Gefühl mit», erklärte Kocak.

Auf dem Betzenberg in Kaiserslautern kommt es für gleich sechs SVS-Profis zum großen Wiedersehen. Torwart Marco Knaller sowie Markus Karl, Denis Linsmayer, Richard Sukuta-Pasu, Andrew Wooten und Julian Derstroff spielten bereits für den aktuellen Tabellenzwölften.

Auch Linksaußen José-Pierre Vunguidica, der in Stuttgart wegen einer Kapselverletzung im Knie fehlte, ist wieder im Mannschaftstraining. Damit kann Kocak mit Ausnahme der Langzeitverletzten Korbinian Vollmann und Max Jansen personell fast aus dem Vollen schöpfen