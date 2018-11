Sandhausen. (dpa) Der SV Sandhausen hat den 26-jährigen Torwart Marco Knaller verpflichtet, der bisher bei dem österreichischen Erstligisten Wolfsberger AC unter Vertrag stand. Knallers Vertrag gilt bis zum 30. Juni 2015 - sowohl für die zweite und die dritte Liga, erklärte der Verein am Freitag. "Ich kenne Marco noch aus meiner Zeit beim 1. FC Kaiserslautern, wo er einen rasanten Sprung machte", sagte der neue SVS-Trainer Alois Schwartz. In Wolfsberg kam Knaller nur in einigen Pokalspielen zum Einsatz. Co-Trainer in Sandhausen bleibt Gerhard Kleppinger, der bereits unter Schwartz' Vorgänger Hans-Jürgen Boysen Assistent war, wie der Verein weiter bekanntgab.