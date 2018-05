Von Wolfgang Brück

Heidenheim. Erst mal die zwei guten Nachrichten. Weil der VfR Aalen in Bochum 4:0 verlor, hat der SV Sandhausen weiter fünf Punkten Vorsprung auf den Tabellenletzten. Und: Nicky Adler, der letzte Saison die meisten Tore erzielte, nämlich neun, ist wieder da. Nach einer vier Monate dauernden Verletzungspause feierte er gestern Abend nach gut einer Stunde ein Comeback. Beinahe hätte er bei einer von insgesamt drei Sandhäuser Chancen sogar ein Tor geschossen. "Es wäre schön gewesen", meinte der sympathische Sachse, "auch wenn es nur Ergebnis-Kosmetik bedeutet hätte."

Denn das baden-württembergische Derby war zu diesem Zeitpunkt längst entschieden. Durch Tore von Marc Schnatterer (6.), Robert Leipertz (48.) und Florian Niederlechner (63.) feierte der 1. FC Heidenheim im achten Heimspiel seinen fünften Sieg. Die Mannschaft der Namenlosen setzt ihren Höhenflug in der 2. Bundesliga fort und heizt die Euphorie an der Brenz weiter an. 11.000 Zuschauer waren gestern Abend im Stadion. Einige träumen schon von der Bundesliga.

Obwohl die Serie von drei Spielen ohne Niederlage zu Ende ging, können sich die Sandhäuser trösten. "Wir haben ein ordentliches Auswärtsspiel gezeigt. Leider gibt es im Fußball keinen Schönheitspreis", brachte Trainer Alois Schwartz die Stimmung auf den Punkt.

Es war ein Spiel, das nicht den Erwartungen entsprach. Nicht die Gastgeber gaben den Ton, sondern der SV Sandhausen war die spielbestimmende Mannschaft. Der SV Sandhausen, der sich normalerweise gerade auswärts nicht aus der Deckung traut. "Wir haben gut kombiniert", lobte Schwartz, "aber.."

Aber: Einmal mehr demonstrierten die Sandhäuser, dass das Toreschießen nicht am Hardtwald erfunden wurde. "Der letzte Pass hat gefehlt. Auch der Zug zum Tor", bedauerte der Trainer. In Verlegenheit konnten die Kurpfälzer den 1. FC Heidenheim nur selten bringen. Andrew Wooten hatte das 1:1 auf dem Fuß (25.), Präsident Jürgen Machmeier ist überzeugt, dass es anders gelaufen wäre, hätte Sandhausens Torjäger nicht zu lange gezögert.

Schnell und entschlossen dagegen die Hausherren, die nicht nur drei Tore erzielten, sondern auch über ein halbes Dutzend weiterer guter (Konter)-Möglichkeiten hatten. Einmal der Pfosten bei Niederlechners Schuss (76.) und mehrmals Marco Knaller bewahrten vor einer höheren Niederlage.

Etwas überraschend stand erneut der Österreicher und nicht der genesene Manuel Riemann zwischen den Pfosten. Nach nur vier Einheiten verschob Schwarz das Comeback. Indes stellte der Trainer klar: "Riemann bleibt unsere Nummer eins. Nur der Zeitpunkt der Rückkehr ist noch offen." Sein nächstes Spiel hat der Zweitligist am Sonntag in einer Woche, wenn RB Leipzig an den Hardtwald kommt.

Entscheidend seien gestern Abend, so sah es nicht nur Otmar Schork, die schnellen Tore zu Beginn der beiden Halbzeiten gewesen. Der Manager: "Die haben uns das Genick gebrochen." Schon gegen Aue (1:1), in Karlsruhe (1:1) und gegen Nürnberg (2:1) mussten die Sandhäuser Rückständen hinterher laufen. Ein schweres Unterfangen angesichts der bekannten Angriffsschwäche. Immerhin, am guten Willen fehlte es auch gestern nicht. "Mir ist aufgefallen", lobte FCH-Trainer Frank Schmidt, "dass die Sandhäuser nie aufgegeben haben." Es gibt also noch eine dritte gute Nachricht.

Heidenheim: Zimmermann - Strauß, Kraus, Wittek, Heise - Leipertz, Reinhardt (46. Göhlert), Titsch-Rivero, Schnatterer (83. Riese) - Morabit (69. Janzer), Niederlechner.

Sandhausen: Knaller - Kübler (59. Bouhaddouz), Olajengbesi, Schulz, Paqarada - Stiefler, Kulovits, Linsmayer, Bieler - Gartler (72. Adler), Wooten.

Schiedsrichter: Willenborg (Osnabrück); - Zuschauer: 11.000; - Tore: 1:0 Schnatterer (6.), 2:0 Leipertz (48.), 3:0 Niederlechner (63.).