Sandhausen. (dpa-lsw) Der SV Sandhausen will am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den FC Ingolstadt den ersten Saisonsieg feiern. Sandhausen steht nach drei Niederlagen und einem Remis mit nur einem Punkt auf dem 16. Tabellenplatz der 2. Fußball-Bundesliga. "Unterm Strich fehlen uns aus den ersten vier Spielen fünf Punkte", sagte Trainer Alois Schwartz.

Dennoch gehe der SVS mit "breiter Brust" ins Heimspiel gegen den Tabellensechsten. Trotz der unglücklichen 1:2-Niederlage zuletzt in St. Pauli durch ein Tor in der Nachspielzeit herrscht bei den Kurpfälzern Zuversicht. "Das Hamburger Siegtor war wie ein Stich ins Herz", sagte Schwartz, aber sein Team habe in Hamburg eines seiner "besten Auswärtsspiele gezeigt. Wir waren sehr präsent und haben uns viele Torchancen herausgespielt."

Gegen Ingolstadt hat Schwartz allerdings ein Problem im defensiven Mittelfeld. Nach Kevin Kratz (Sprunggelenksoperation) und Simon Tüting (Muskelfaserriss) fällt vermutlich auch Stefan Kulovits aus. Er hatte sich in St. Pauli eine Rippe angebrochen. "Vielleicht können wir auf ihn zurückgreifen, ich denke aber eher nicht", sagte Schwartz. Er überlegt, sein System umzubauen und in Alexander Bieler einen offensiven Mittelfeldmann zu bringen.