Von Claus Weber

Sandhausen. Richard Sukuta-Pasu schlug immer wieder die Hände vorm Gesicht zusammen. Auch Minuten nach dem Abpfiff konnte er es nicht fassen. "Das ist bitter", stöhnte der Stürmer des SV Sandhausen, "ich hatte genug Chancen, aber der Ball wollte irgendwie nicht rein."

Es war zum Haareraufen, wie fahrlässig die Sandhäuser gegen den 1. FC Nürnberg mit ihren Möglichkeiten umgingen. Sechs, sieben Mal hatten die Fans den Torschrei auf den Lippen. Doch stattdessen fiel der Treffer auf der anderen Seite. Joker Abdelhamid Sabiri traf mit dem 0:1 in der 70. Minute die Sandhäuser ins Mark. Mit einem Sieg wäre der Klassenerhalt perfekt gewesen, selbst ein Remis hätte sie ein gutes Stück weitergebracht. Doch jetzt heißt es wohl Zittern bis zum Schluss.

Jürgen Machmeier war ratlos. "Wenn man aus sechs hochkarätigen Chancen kein Tor macht, dann verliert man so ein Spiel eben", schüttelte der Präsident den Kopf, "wir hätten schon 2:0 in Führung liegen können, ehe Nürnberg überhaupt zu seiner ersten Möglichkeit kam."

Die Sandhäuser fanden flott in ein munteres und unterhaltsames Spiel. Nach 21 Minuten setzte sich Korbinian Vollmann durch, passte auf Richard Sukuta-Pasu, doch dessen Schuss kullerte knapp vorbei. Sechs Minuten später stoppte der Stürmer die Kugel mit der Brust, lupfte sie über Möhwald, schoss aber drüber.

Doch auch die Nürnberger kamen zu Chancen durch Möhwald, der knapp am Ball vorbeirutschte (37.) und Behrens, der an die Oberkante der Latte köpfte (40.). Dann waren wieder die Sandhäuser dran mit Chancen versemmeln: Zunächst köpfte Sukuta-Pasu direkt auf Torwart Schäfer (43.), dann legte er im Strafraum auf Lucas Höler vor, der einen Wimpernschlag zu spät kam (47.).

"So ein Pech", stöhnte Sukuta-Pasu, "aber so ist nun mal Fußball." Und wer seine Chancen nicht nutzt...

Der wird bestraft. In der 70. Minute wehrte Marco Knaller einen Schuss von Möhwald zwar ab, doch Sabiri stand goldrichtig und köpfte den Ball über den SVS-Torwart ins Netz. "Das war ein so unglückliches Gegentor", ärgerte sich Sandhausens Mittelfeldmann Denis Linsmayer, "dem ist der Ball mehr oder weniger auf den Kopf gefallen."

Sandhausen drängte, doch Sukuta-Pasu (80.) und Manuel Stiefler mit einem Distanzschuss (84.) blieben glücklos.

Statt Punkte gab’s am Ende nur Lob für die Verlierer. "Ich habe selten so oft umstellen und reagieren müssen", sagte Club-Trainer Michael Köllner, "Sandhausen hat uns alles abverlangt und ein starkes Spiel gemacht."

Dem wollte Denis Linsmayer nicht widersprechen. "Was das Engagement betrifft, ist uns kein Vorwurf zu machen", sagte er, "aber wir befinden uns eben gerade in einer Negativspirale."

Am Sonntag in Würzburg hofft Machmeier den Abwärtstrend gerade noch rechtzeitig zu stoppen. "Wir haben es noch selbst in der Hand", sagte er und warnte: "Wir dürfen uns nicht schlechter reden lassen als wir sind. Wer sich gegen Nürnberg sechs hochkarätige Chancen erspielt, kann so schlecht nicht sein."

Sandhausen: Knaller - Thiede (83. Kuhn), Kister, Knipping, Roßbach - Linsmayer, Kulovits (67. Karl) - Pledl, Vollmann (67. Vollmann) - Höler, Sukuta-Pasu.

Nürnberg: Schäfer - Kammerbauer, Margreitter, Bulthuis, Djakpa - Behrens, Petrák (46. Sabiri) - Möhwald (73. Mühl), Löwen, Salli - Teuchert (89. Matavz).

Schiedsrichter: Heft (Neunkirchen); Zuschauer: 8408; Tor: 0:1 Sabiri (70.).