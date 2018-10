Sandhausen. (dpa-lsw) Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat das 1:0 gegen 1860 München am Dienstagabend teuer bezahlt. Neuzugang Robert Zillner riss sich bei seinem ersten Startelfeinsatz ein Kreuzband im rechten Knie. «Das ist ein schwerer Schlag für ihn, aber auch für den SV Sandhausen», sagte Sportchef Otmar Schork am Mittwoch. Für Mittelfeldspieler Zillner ist es bereits der zweite Kreuzbandriss seiner Karriere. Im März 2012 war das linke Knie betroffen.

Beim Auswärtsspiel gegen Eintracht Braunschweig am Freitag (18.30 Uhr/Sky) muss Sandhausen zudem auf Lukas Kübler verzichten, der gegen München mit Gelb-Rot vom Platz musste. Weiter fehlen zudem Manuel Stiefler, Ranisav Jovanovic, Nicky Adler, Kevin Kratz und Leart Paqarada. Trainer Alois Schwartz will die Serie von zuletzt drei Siegen in Folge dennoch fortsetzen. «Mir hat es Spaß gemacht, der Mannschaft zuzuschauen. Wir versuchen dort, wo wir gegen München aufgehört haben, am Freitag in Braunschweig anzuknüpfen.»