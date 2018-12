Alois Schwartz, Trainer des SV Sandhausen: Ein Riesen-Kompliment an alle, denn der Platz hat höchste Anforderungen gestellt. Ein verdienter Sieg. Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Markus Kauczinski, Trainer des Karlsruher SC: Wir sind keine schlechten Verlierer. Nach dem schnellen 0:2 mussten wir dem Rückstand

Stimmen zum Spiel

Alois Schwartz, Trainer des SV Sandhausen: Ein Riesen-Kompliment an alle, denn der Platz hat höchste Anforderungen gestellt. Ein verdienter Sieg. Ich bin stolz auf meine Mannschaft.

Markus Kauczinski, Trainer des Karlsruher SC: Wir sind keine schlechten Verlierer. Nach dem schnellen 0:2 mussten wir dem Rückstand hinterherlaufen. Wir haben Moral bewiesen.

Ingo Wellenreuther, KSC-Präsident: In der ersten Halbzeit war Sandhausen besser. Die Mannschaft ist körperlich und kämpferisch unheimlich stark. Wir haben nie aufgegeben.

Jürgen Machmeier, SVS-Präsident: Wir heben nicht ab. Mit 25 Punkten ist noch keiner in der Liga geblieben. Dennoch wollen wir erst mal genießen, müssen uns danach aber auf Duisburg konzentrieren. Das wird noch schwerer als heute.

Denis Linsmayer nach seinem dritten Saisontor: Wir haben Karlsruhe niedergerungen. Es war ein Riesen-Kampf von uns. Beim 1:0 bin ich sogar ein bisschen weggerutscht.

Wolfgang Baro, SVS-Präsidiumsmitglied: Wir haben verdient gewonnen, weil wir besser als der Karlsruher SC waren. Hut ab vor unserer großartigen Mannschaft.

Dirk Orlishausen, Torwart des Karlsruher SC: Wir haben bewiesen, dass die Serie von sieben ungeschlagenen Spielen nicht von ohne kam. Schade, dass statt dem 1:2 das 3:0 fiel. wob

