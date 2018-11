La Manga. (dpa/lsw) Der SV Sandhausen hat ein Freundschaftsspiel gegen Preußen Münster klar gewonnen. Im Trainingslager in Spanien setzte sich der Zehnte der 2. Liga locker mit 5:1 (3:0) gegen den Drittligisten von Trainer Benno Möhlmannn durch. Andrew Wooten (15./45. Minute), Moritz Kuhn (36.), Jakub Kosecki (52.) und Julian Derstroff (89.) erzielten am Freitag in La Manga die Tore für Sandhausen.

Ursprünglich sollte die Mannschaft von Trainer Kenan Kocak auf den FC Sion aus der Schweiz treffen, der Gegner war kurzfristig getauscht worden. Für Sonntag hat Sandhausen ein Testspiel gegen den VfR Aalen geplant.