Von Claus Weber und Hans Falsehr

Sandhausen. Alois Schwartz musste schmunzeln. Dass er als möglicher Nachfolger von Ralph Hasenhüttl beim FC Ingolstadt gehandelt werde, ehre ihn, sagte der Trainer des SV Sandhausen. "Denn das ist auch eine Wertschätzung für die Arbeit, die wir hier leisten." Aber es habe ihn niemand gefragt und schließlich habe er Vertrag in Sandhausen. Sein Dementi - auch mit dem KSC, Gladbach und Lautern wurde er bereits in Verbindung gebracht - klang schon überzeugender. Schwartz gab zu: "Ich mache keinen Hehl daraus, irgendwann einen Erstligisten betreuen zu wollen, das ist ein Ziel, das jeder Trainer haben sollte."

Am Hardtwald ist der 49-Jährige bis 2018 gebunden. Aber was ist, wenn ein Großer anklopft? Die Frage nach einer Ausstiegsklausel lächelte er weg. Nicht nur in Ingolstadt wird ein Posten frei, womöglich auch in Augsburg. Und ob Kaiserslautern, wo Schwartz noch viele Freunde hat, nach einer enttäuschenden Saison mit Konrad Fünfstück weiter macht?

Heute können Schwartz und sein SV Sandhausen Werbung für sich machen. Zum ersten Mal in vier Jahren Zweite Liga spielen die Kurpfälzer am Montagabend (18.30 Uhr). "Das hat sich die Mannschaft verdient", freut sich der Trainer auf das Flutlichtspiel beim Karlsruher SC, das live auf Sport 1 frei empfangbar ist.

Nicht nur deshalb dürfte im Derby Feuer sein. Im hitzigen Hinspiel im November feierte der Dorfverein mit 3:1 den ersten Sieg im sechsten Aufeinandertreffen und kränkte die Großstädter. Bierbecher flogen auf den Platz, Schmährufe wurden laut. "In Karlsruhe gibt es zum Glück eine Laufbahn ums Feld", schmunzelte Schwartz, der gerne für ein weiteres Novum sorgen möchte: Den ersten Sieg im Wildpark.

Markus Kauczinski denkt nur ungern ans Hinspiel zurück. "Es war aggressiv und hektisch", erinnert sich der Karlsruher Coach. Sein Sportdirektor Jens Todt hat den Spielern eine klare Aufgabe mit auf den Weg gegeben: "Wir haben mit dem SVS noch eine Rechnung offen."

Beide badischen Teams haben mit dem Auf- und Abstieg nichts mehr zu tun. Doch im Mittelfeld liegen acht Mannschaften so eng beisammen, dass große Sprünge in der Endtabelle möglich sind. Jede bessere Platzierung zahlt sich am Ende aus. "Über eine Million Euro", erklärt Todt, betrage die Differenz bei den TV-Geldern "zwischen Platz elf und sechs."

Deshalb will Alois Schwartz zwar im Saisonendspurt den einen oder anderen Spieler aus der zweiten Reihe "schon im Hinblick darauf testen, ob er uns nächste Saison weiterhelfen kann". Gut möglich auch, dass Seyi Olajengbesi nochmals in der Abwehr spielt. "Vielleicht lasse ich mir auch die eine oder andere Überraschung einfallen", sagte Schwartz. Aber allzu große Veränderungen sind nicht zu erwarten. "Wir wollen noch Spiele gewinnen." Anders als vor zwei Jahren. Damals stand der Klassenverbleib schon vier Partien vor Saisonschluss fest und der SVS kassierte prompt vier Niederlagen.

Damals ging dem Coach allerdings auch das Personal aus. Diesmal sieht es besser aus. Bis auf die Langzeitverletzten Zillner, Kratz und Stiefler sowie Kuhn sind alle fit, bestätigte Schwartz nach dem gestrigen Abschlusstraining, nach dessen Ende sich die SVS-Profis schon auf den Weg nach Karlsruhe machten.

Auch Markus Kauczinski schließt personelle Überraschungen nicht aus. "Bei uns im Kader ist jeder stark genug, zu spielen." Auf jeden Fall sollte Gaetan Krebs im defensiven Mittelfeld für den gesperrten Dominic Peitz auflaufen.

Diese Woche, kündigte Schwartz an, würden die Planungen für die neue Saison intensiviert. "Dann wollen wir darüber sprechen, wie wir uns nächste Saison aufstellen", sagte er.

Und das klang überhaupt nicht nach Abschied.

Sandhausen: Knaller - Klingmann, Olajengbesi, Hübner, Roßbach - Kulovits, Linsmayer - Vollmann, Pledl, Bieler - Bouhaddouz / Karlsruhe: Vollath - Valentini, Thoelke, Gulde, Sallahi - Krebs, Meffert - Torres, Prömel, Yamada - Diamantakos.