Von Claus Weber

Heidelberg. Ein Auswärtspunkt zum Auftakt bei einem enthusiastischen Aufsteiger - man kann schlechter in die neue Saison starten. Und doch schlichen die Spieler des SV Sandhausen am Sonntag in Kiel mit hängenden Köpfen vom Platz. Denn sie gaben einen schon sicher geglaubten Sieg aus den Händen. "Wir haben uns gefühlt, als ob uns jemand was gestohlen hat", sagte Korbinian Vollmann nach dem 2:2 durch ein Gegentor in der 95. (!) Spielminute. Und Kapitän Stefan Kulovits stöhnte: "Das war wie eine Niederlage."

Dass seine Mannschaft zu satt oder sorglos gewesen sei nach der verdienten 2:0-Führung nach 35 Minuten, glaubt Vollmann nicht. Aber so richtig erklärten konnte sich der Linksaußen den Leistungsabfall in der zweiten Halbzeit auch nicht.

Kenan Kocak will die Lehren aus dem verschenkten Sieg ziehen. Man müsse unkomplizierter spielen, dürfe bei langen Bällen nicht so anfällig sei, sich besser aufeinander abstimmen.

Vor allem aber muss sich die Erkenntnis durchsetzen: Ein Spiel ist erst dann zu Ende, wenn der Schiedsrichter abpfeift. Kurzarbeit reicht meistens nicht.

Riesen-Respekt hat der Trainer vor dem FC Ingolstadt, der am morgigen Freitag (18.30 Uhr, direkt in Sky) an den Hardtwald kommt. "Das ist für mich der Topfavorit auf den Aufstieg", sagt der Trainer über den Bundesliga-Absteiger, "Ingolstadt ist auf allen Positionen bestens besetzt. Wir brauchen einen guten und die einen schlechten Tag, damit wir Erfolg haben können."

Dass die Audi-Städter ihre Saisonpremiere vergeigt haben, weil sie sich beim 0:1 gegen Union Berlin einen Sonntagsschuss einfingen, macht die Sache nicht unbedingt leichter. Nun stehen die Schanzer am Hardtwald schon ein bisschen unter Erfolgsdruck.

Thomas Pledl saß zum Auftakt noch nicht mal auf der Bank. Dabei war er in den letzten eineinhalb Jahren einer der besten Sandhäuser, ehe er nach seiner Ausleihe im Sommer nach Ingolstadt zurückkehrte.

"Wir stehen in regelmäßigem Kontakt", verriet sein Kumpel Korbinian Vollmann, "aber wir schreiben uns natürlich nicht, wie unsere Mannschaften gegeneinander antreten werden." Ob es also ein Wiedersehen mit "Toni" geben wird, ist fraglich.

Auch Marco Knaller wird zum Heimauftakt nicht auf dem Platz stehen. Das bestätigte Kocak am Mittwoch noch einmal. Der Stammkeeper der letzten beiden Jahre musste für Neuzugang Marcel Schuhen weichen. Doch die Tür, sprich das Tor, ist für den 30-jährigen Wiener nicht zu. Im Gegenteil. "Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft", sagte Kocak, "ruckzuck kann wieder alles anders sein."

Der Trainer sieht im Torwartwechsel kein Drama. "So ist Fußball", sagte er, "und grundsätzlich ist es so, dass wir ein Luxusproblem haben, weil wir zwei sehr, sehr gute Torleute haben, aber ich kann eben nicht beide aufstellen."

Gut möglich dass Kocak am morgigen Freitag mit der Startelf von Kiel beginnt. Tim Kister, der ausgewechselt wurde, weil er sich nicht gut fühlte, hat wieder normal mit der Mannschaft trainiert. Und auch Andrew Wooten ist nach auskuriertem Faserriss wieder ins Training eingestiegen. Ob der mit elf Treffern fleißigste Schütze der Vorsaison, im Aufgebot stehen wird, darauf wollte sich Kocak allerdings noch nicht festlegen.

Sandhausen: Schuhen - Klingmann, Kister, Karl, Paqarada - Kulovits, Linsmayer - Daghfous, Vollmann - Höler, Sukuta-Pasu.