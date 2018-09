Sandhausen. (dpa) Innenverteidiger Marcel Seegert wechselt vom Regionalligisten SV Waldhof Mannheim zum SV Sandhausen. Bei dem Zweitligisten unterschrieb der Fußball-Profi einen Vertrag bis 2019 plus Option. «Das ist eine Riesenchance für mich, den nächsten Karriereschritt zu gehen und in der 2. Liga Fuß zu fassen. Für mich als Mannheimer liegt Sandhausen gleich um die Ecke und ich habe in der letzten Saison auch schon einige Spiele am Hardtwald besucht», sagte der 23 Jahre alte Seegert laut Vereinsmitteilung vom Mittwoch.