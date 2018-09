Von Claus Weber

Sandhausen. Alois Schwartz vermisste die Milch im Kaffee. Pressesprecher Marco Brückl hatte sofort Nachschub organisiert. Auf das Lob des Sandhäuser Trainers konterte Brückl schelmisch: "Ich habe halt meine Mannschaft im Griff."

Auch Alois Schwartz kann gut mit seinem Personal umgehen. Am heutigen Freitag ist er seit genau 1000 Tagen im Amt, am morgigen Samstag (13 Uhr, direkt auf Sky) steht er gegen Fortuna Düsseldorf zum 100. Mal in einem Pflichtspiel an der Bande des Fußball-Zweitligisten. "Das schafft auf diesem Niveau nicht jeder Trainer", gab Brückl das Lob zurück.

Wie der heutige Ehrentag begangen wird, konnte Schwartz gestern noch nicht sagen. Was er sich für sein Jubiläumsspiel wünscht, dagegen schon. Einen Sieg und drei Punkte fürs Konto.

Das nämlich wurde zuletzt kaum noch gefüttert. Nur ein Sieg glückte Sandhausen in den letzten zehn Spielen. Die Mannschaft fiel vom siebten auf den zwölften Platz zurück, der Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz schmolz von 13 auf sechs Punkte zusammen.

"Es geht um viel", gab Schwartz zu. Denn auf eben diesem Relegationsplatz stehen seit ihrer 0:1-Heimpleite gegen den Karlsruher SC am letzten Wochenende die Düsseldorfer. Mit einem Sieg morgen könnte der SV Sandhausen fast schon für das fünfte Zweitliga-Jahr planen. Bei einer Niederlage würde er mitten drin stecken im Abstiegskampf.

"Schade, dass wir uns nach dem tollen Saisonstart in den letzten Spielen noch einmal so in die Bredouille gebracht haben", bedauert Schwartz. Doch als kleiner Verein habe man auch mal mit einer Schwächephase rechnen müssen.

Schwartz darf mildernde Umstände geltend machen. Zwischendurch musste er auf zehn Spieler verzichten. Mit Freiburg, Bochum und Nürnberg traf der SVS zuletzt auf drei Spitzenteams. In München war Sandhausen die bessere Mannschaft. "Eigentlich hätten wir dieses Spiel nicht verlieren dürfen", weinte Schwartz der vergebenen Chance nach, "aber momentan klebt uns das Pech an den Schuhen."

Jetzt muss eben ein Sieg gegen Düsseldorf her. Vom Personal zählt Schwartz die Nordrhein-Westfalen zu den stärksten Teams der Liga. "Die Düsseldorfer Spieler haben mehr Erstliga-Partien bestritten als unsere Leute Zweitliga-Spiele", sagt Schwartz, "aber sie kriegen ihre individuelle Klasse nicht auf den Platz."

Im November trennte sich die Fortuna vom glücklosen Frank Kramer - und holte im Januar überraschend Marco Kurz. Der ehemalige Lauterer ist anders als Schwartz zuletzt eher - nomen est omen - für Kurzeinsätze bekannt geworden. Schon in Hoffenheim und Ingolstadt war er nach ein paar Monaten gescheitert.

Nun steht er in Düsseldorf bereits nach sechs Spielen, in denen er nur vier Punkte holte, unter Druck. Zumal es auch hinter den Kulissen brodelt. Stürmer Joel Pohjanpalo hatte nach der Pleite gegen Karlsruhe so lange in einer Diskothek gefeiert, dass ihm der Verein 15 000 Euro Strafe aufbrummte und in die U 23 versetzte. Daneben fehlen Kurz vier weitere Leistungsträger, unter anderem der Ex-Sandhäuser Julian Schauerte, der wegen der fünften Gelben Karte gesperrt ist.

Dagegen darf sich wohl Ranisav Jovanovic auf ein Wiedersehen mit seinem Ex-Klub freuen. Im Hinspiel hatte Sandhausens Routinier den 1:0-Siegtreffer bei seiner alten Mannschaft erzielt. Auch in München stach der Joker mit einem Tor. "Rani ist ein wichtiger Spieler, er ist immer eine Option", sagte Schwartz und rührte nachdenklich im Kaffee.

Sandhausen: Knaller - Klingmann, Kister, Hübner, Paqarada - Linsmayer, Kulovits - Wooten, Kosecki - Bouhaddouz, Jovanovic.