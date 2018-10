'Am Sonntag bleiben die Punkte in Sandhausen', sagt Florian Hübner. Foto: vaf

Von Claus Weber

Heidelberg. Am Sonntagnachmittag hätte Bruno Hübner ausnahmsweise einmal Zeit, seine beiden Söhne auf den Fußballplatz zu begleiten. Der Frankfurter Sportdirektor spielt schon heute mit seiner Eintracht in Wolfsburg. Vielleicht klappt's deshalb mit der Stippvisite am Sandhäuser Hardtwald, wo sich seine beiden Söhne Florian (23) und Benjamin (25) morgen um 13.30 Uhr zum ersten Mal überhaupt in einem Profispiel gegenüberstehen. "Letzte Saison war Florian entweder verletzt oder gesperrt, als ich mit Aalen gegen Sandhausen spielte", erinnert sich Benjamin Hübner, der im Sommer zum FC Ingolstadt gewechselt ist.

Morgen sind die "Schanzer" zu Gast in Sandhausen. "Da kann der Benny seinem jüngeren Bruder gleich mal zeigen, wo der Hammer hängt", frotzelte Ingolstadts Trainer Ralph Hasenhüttl. Der Sandhäuser Hübner entgegnete trotzig: "Mein Bruder darf von mir aus alle Saisonspiele gewinnen, aber in Sandhausen soll er schön die Punkte dalassen."

Rivalen sind die beiden Brüder nur auf dem Fußballplatz. "Wir haben schon früher auf dem Bolzplatz kleine Wettkämpfe ausgetragen", sagt Florian Hübner, der sonst ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu seinem Bruder hat. Auch vor dem Wiedersehen am Sonntag haben sie in dieser Woche miteinander telefoniert. "Wir haben ein paar Späßchen über das bevorstehende Spiel gemacht, sonst aber familiäre Dinge besprochen."

Nicht nur wegen des Bruder-Duells sei er besonders motiviert. "Sondern weil es wichtig wäre, wieder mal drei Punkte zu holen", sagt Florian. Von einem Fehlstart mag der Sandhäuser Innenverteidiger trotz der mageren Ausbeute von nur einem Punkt in drei Spielen und dem Pokal-Aus nicht sprechen. "Schlecht waren wir nur im Pokal in Bielefeld", sagt er, "in Darmstadt waren wir bis zum Platzverweis und Elfmeter die bessere Mannschaft. Auch gegen Lautern hätten wir gewinnen können, und dass wir in St. Pauli als Verlierer vom Platz gehen, war Riesenpech."

Zwar sei die Zweite Liga durch Teams wie Braunschweig, Leipzig oder Nürnberg stärker geworden und die 40 Punkte-Marke schwerer zu erreichen, Sorgen macht sich Hübner allerdings nicht. "Wir haben uns gut verstärkt, wachsen Woche für Woche mehr als Team zusammen", sagt er, "wenn wir unsere Chancen besser nutzen, hinten wieder stabiler stehen und ähnlich heimstark sind wie letzte Saison, wird auch der Erfolg zurückkehren."

Am liebsten schon morgen gegen Ingolstadt. Die Bayern haben sich in dieser Woche allerdings noch einmal verstärkt und den 22-fachen tschechischen Nationalstürmer Tomas Pekhart (25) vom 1. FC Nürnberg verpflichtet.

Verteidiger Florian Hübner erwartet also Schwerstarbeit. Aber er will es seinem Bruder Benny und dessen Trainer zeigen. Hasenhüttl setzte nämlich noch eins drauf: "Es wäre gut, wenn wir in Sandhausen einen Sieg holen, damit der Benny am freien Tag mit breiter Brust am Esstisch seiner Familie sitzen kann."