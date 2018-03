Von Wolfgang Brück

Paderborn. RNZ-Mitarbeiter Jürgen Tönsmann hat eine Spürnase. Kürzlich hat der Journalist aus Schriesheim Witterung in England aufgenommen. Er fand heraus, dass der Sandhäuser Torwart Manuel Riemann bei einem Spiel des FC Chelsea war. Einen Wechsel auf die Insel hat Riemann gestern Nachmittag nach der 0:2-Niederlage des SV Sandhausen in Paderborn dementiert. Doch auf die Frage, ob er ganz sicher seinen Vertrag bis 2015 erfüllen werde, gab er eine ausweichende, durchaus interpretierbare Antwort: "Über meine Zukunft rede ich jetzt nicht."

Sein Trainer hat dafür Verständnis. "Wenn einer so gut hält wie Riemann, dann weckt er Begehrlichkeiten", sagte Alois Schwartz.

Das gilt auch für ihn selbst. Bei der Trainersuche von Eintracht Frankfurt wurde auch der Name Schwartz genannt. Schwartz lächelt: "So sind nun mal die Gesetze des Fußballs. Aber ich habe keinen Kontakt zur Eintracht."

Riemann machte in Paderborn Werbung in eigener Sache. Mit prächtigen Paraden hielt er den SV Sandhausen lange im Spiel. Bis zur 66. Minute stand die Null - wie in 16 Saisonspielen zuvor. Dann löste Süleyman Koc mit seinem Führungstor einen Freudentaumel in der ausverkauften Benteler Arena aus. Einen von Seyi Olajengbesi an Marvin Bakalorz verursachten Foulelfmeter verwandelte Mahir Saglik zum 2:0 (83.).

Schwartz und sein Kollege André Breitenreiter waren sich einig: "Der Sieg war verdient."

Wettbewerbsverzerrung kann man dem SV Sandhausen nicht vorwerfen. "Wir haben uns gewehrt, so gut es ging", stellte zu Recht Timo Achenbach fest. Knackpunkt war - so sah es nicht nur Präsident Jürgen Machmeier - der Platzverweis von Stefan Kulovits kurz vor dem Paderborner 1:0. Der Wiener Altmeister ritt in kurzem Abstand zwei sehr rustikale Attacken und sah Gelb-Rot. "Das darf einem Routinier nicht passieren", rügte Machmeier.

Die Sandhäuser verteidigten zwar wacker mit zwei Viererketten, brachten nach vorne aber so gut wie nichts zuwege. Nachvollziehbar: Denn mit den verletzten Rani Jovanovic und Danny Blum sowie dem gesperrten Nicky Adler fehlten drei etatmäßige Angreifer. Adler wird am Sonntag im letzten Heimspiel gegen Ingolstadt wieder dabei sein. Sandhausens bester Schütze, sagte Machmeier, habe ein Signal gegeben, seinen Vertrag zu verlängern.

Im Poker mit Blum geht es dagegen nicht weiter. Machmeier ging gestern in die Offensive: "Der Verein, der Blum verpflichtet, muss wissen, was ihn erwartet. Danny ist jetzt einige Jahre bei uns, hatte verschiedene Trainer, doch so richtig hingekriegt, hat ihn erst Alois Schwartz."

Angst, dass eine sensationelle Saison mit Schönheitsfehlern endet, hat der Präsident nicht. "Düsseldorf und Paderborn waren starke Gegner. Unsere Leistung lassen wir uns nicht kaputt reden."

Beistand kam von Breitenreiter. "Ein Riesen-Kompliment an den SV Sandhausen und an meinen Kollegen Alois Schwartz", sagte der Paderborner Trainer, "ihr habt eine tolle Saison gespielt. Ihr seid genau so eine Überraschungsmannschaft wie wir."

Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Am letzten Spieltag trifft Sandhausen auf Fürth. Den Aufstiegsrivalen des SC Paderborn.

Paderborn: Lukas Kruse - Vucinovic, Ziegler, Strohdiek, Heinloth (62. Brückner) - Mario Vrancic, Bakalorz - Koc, Meha - Kachunga (87. Krösche), Saglik (86. Wurtz).

Sandhausen: Riemann - Schauerte, Olajengbesi, Florian Hübner, Achenbach - Kulovits, Linsmayer, Matthias Zimmermann - Stiefler, Thiede, Ulm (46. Tüting).