Von Claus Weber

Heidenheim. Kenan Kocak war hin- und hergerissen. "Ich weiß nicht, ob ich mich freuen oder ärgern soll", sagte der Trainer des SV Sandhausen nach dem 2:2 (2:1) am Sonntagnachmittag beim 1. FC Heidenheim, "vor dem Spiel wäre ich mit einem Punkt zufrieden gewesen. Aber jetzt …"

So nah dran am ersten Sieg auf der Ostalb und am zweiten Erfolg gegen Heidenheim im Profifußball überhaupt waren die Kurpfälzer schon lange nicht mehr. Nach 27 Minuten führten sie nach den Treffen von Jakub Kosecki (2.) und Denis Linsmayer (27.) völlig verdient und hätten ihren Vorsprung sogar noch ausbauen können. "Wir haben in der ersten Halbzeit ein wirklich tolles Spiel abgeliefert", schwärmte Kocak.

Doch dann brachte sich Sandhausen durch zwei vermeidbare Fehler, die zu den Gegentreffern durch Arne Feick (45.+2) und Marc Schnatterer (66. Handelfmeter) führten, um den Lohn der Arbeit. "Am Ende hätten wir sogar noch verlieren können", gab Torwart Marco Knaller zu.

Jürgen Machmeier war stolz und enttäuscht zugleich. "Wahnsinn, was wir für Fehler machen", schimpfte der SVS-Präsident, "dabei war die erste Halbzeit so gut." Der Chef fand aber auch versöhnliche Worte: "Es war wichtig, die Serie zu durchbrechen." Die letzen vier Spiele hatte Sandhausen verloren. "Heute", so Machmeier, "haben wir immerhin einen kleinen Schritt nach vorne gemacht."

Die Kurpfälzer legten los wie die Feuer, überrannten Heidenheim in der Anfangsphase - und durften schon nach zwei Minuten jubeln. Lucas Höler spielte den Ball an der Strafraumkante zurück auf Philipp Klingmann. Dessen Flanke drückte Kosecki ins rechte Toreck.

Besser hätte das Comeback des Polen kaum sein können. Nach einer sensationellen Vorrunde in der vergangenen Saison schien der 26-Jährige auf dem Abstellgleis gelandet. In zwölf von 23 Saisonspielen musste er draußen bleiben, zuletzt spielte er Ende Januar. Die Formschwäche des Dribbelkünstlers machte die Sandhäuser ratlos.

Und nun dieser Aufritt! Auch das 2:0 (27.) durfte sich Kosecki zur Hälfte gutschreiben. 25 Meter sprintete der Pole, passte auf Denis Linsmayer und der schoss flach ein. "Ich habe ihn wegen seiner guten Trainingsleistung aufgeboten", erklärte Kocak, "dieses Vertrauen hat ’Kuba’ gerechtfertigt."

Doch dann der Bruch im Spiel: Leart Paqarada klärte nicht konsequent genug, der FCH kam zu seiner ersten Ecke, die Schnatterer auf den ungedeckten Feick schnitt, der köpfte zum 1:2 ein.

Heidenheim drängte nun, Sandhausen wackelte, hielt aber hinten dicht. Bis zur 66. Minute. Dann fuhr Tim Knipping im Strafraum ungeschickt den Arm aus. Der Ball sprang dagegen und Schiedsrichter Christian Dietz bleib keine andere Wahl, als auf Elfmeter zu entscheiden, den Marc Schnatterer verwandelte.

Am Ende musste der SVS um den Punkt bangen. Doch Marcel Titsch-Rivero (67.) sowie dreimal Denis Thomalla (85. und 87.) vergaben gute Chancen.

Bereits morgen um 17 Uhr haben die Sandhäuser ihren nächsten Auftritt. Trainer Kocak, Kapitän Kulovits und Geschäftsführer Schork stehen der RNZ beim Schriesheimer Mathaisemarktes Rede und Antwort und geben Autogramme. Unter den Zuschauern werden fünf Mal zwei Eintrittskarten für das nächste Heimspiel am Sonntag, 13.30 Uhr, gegen die SpVgg Greuther Fürth verlost.

Heidenheim: Kevin Müller - Philp (46. Thomalla), Mathias Wittek, Beermann (33. Skarke), Feick - Griesbeck, Titsch-Rivero - Schnatterer, Theuerkauf - Verhoek, Kleindienst.

Sandhausen: Knaller - Klingmann, Gordon, Knipping, Paqarada (53. Roßbach) - Linsmayer (38. Lukasik), Kulovits - Pledl, Kosecki (62. Stiefler) - Höler, Sukuta-Pasu.

Schiedsrichter: Dietz (München); Zuschauer: 11.500; Tore: 0:1 Kosecki (2.), 0:2 Linsmayer (27.), 1:2 Feick (45.+2), 2:2 Schnatterer (66., Handelfmeter); Gelb-Rot: Verhoek (90.+3, wdh. Foulspiel)/Lukasik (90.+1, wdh. Foulspiel).