Sandhausen. (dpa) -Vor dem Gastspiel am Freitag beim 1. FC Heidenheim hat sich die personelle Situation beim SV Sandhausen deutlich entspannt. Die Liste der Ausfälle ist mit Robert Zillner und Ranisav Jovanovic (beide Kreuzbandrisse) sowie Florian Hübner (Muskelverletzung im Oberschenkel) so kurz wie noch nie in dieser Saison. Dagegen kann Trainer Alois Schwartz erstmals wieder auf die lange verletzten Nicky Adler und Kevin Kratz sowie auf den zuletzt gesperrten Stefan Kulovits zurückgreifen.

Auch Torwart Manuel Riemann steht nach einer sechswöchigen Pause wieder zur Verfügung. Damit hat Schwartz auf dieser Position die Qual der Wahl. "Riemann hat als Nummer eins eineinhalb Jahre starke Leistungen gezeigt, aber Knaller hat ihn in den letzten Wochen gut vertreten", sagte der Trainer. Die Entscheidung zwischen Riemann und Marco Knaller soll am Donnerstagabend fallen.

Mut machen auch die letzten Ergebnisse. In der Liga blieb der Zwölfte Sandhausen zuletzt dreimal unbesiegt. In einem Testspiel beim Bundesligisten Mainz 05 gab es ein 1:1. "Die Mannschaft ist stabiler geworden. Deshalb sind wir zuversichtlich, dass wir auch aus Heidenheim Zählbares mitnehmen können", meinte Schwartz.