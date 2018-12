Von Claus Weber

Cottbus. Mitte dieser Woche dürfte der SV Sandhausen seinen neuen Trainer präsentieren. "Richten Sie sich mal für Mittwoch auf eine Pressekonferenz ein", sagte gestern Abend Jürgen Machmeier, "denn wir wollen in den nächsten beiden Tagen alles klarmachen." Den Namen des Neuen wollte der Präsident nicht verraten, er soll mit dem Gesamtkonzept für die nächste Saison in der Dritten Liga bekannt gegeben werden.

In der Frage des neuen Teammanagers scheint dagegen alles auf Regis Dorn hinauszulaufen. "Er ist mein Wunschkandidat", sagte Geschäftsführer Otmar Schork. Welche Aufgaben der französische Stürmer, der 2009 noch Toptorjäger der Dritten Liga war, bekommen wird, ist noch nicht abschließend geklärt.

Dass darüber hinaus ein zusätzlicher Sportdirektor installiert wird, ist bei den finanziellen Problemen der Kurfälzer unwahrscheinlich. Noch immer fehlt den Sandhäusern ein stattlicher Betrag, um die Lizenzbedingungen für die Dritte Liga zu erfüllen. "Das mit den Finanzen werden wir hinkriegen", ist Machmeier überzeugt.

Das (vorerst) letzte Auswärtsspiel seiner Mannschaft in der Zweiten Liga bei Energie Cottbus verfolgte der Präsident daheim vor dem Fernseher. Die weite Reise in die Lausitz hätte ihm kaum Freude bereitet. Mit 0:3 (0:2) verlor der SVS verdient. "Das war eine relativ blutleere Vorstellung", meinte Machmeier enttäuscht, "anfangs lief es noch ganz gut, aber dann haben der letzte Wille und die Power gefehlt." Auch Geschäftsführer Schork musste zugeben: "Gefühlsmäßig war nicht mehr so viel Sprit im Tank."

Wobei die Sandhäuser zu Beginn noch gut mithielten. "Wir sind defensiv gut gestanden", sagte Trainer Hans-Jürgen Boysen, "allerdings haben wir offensiv wenig Produktives entwickeln können."

Dass der SVS nach 41 Minuten dennoch bereits vorentscheidend mit 0:2 hinten lag, hatte mit Schlafmützigkeiten zu tun. "Da haben wir zweimal mächtig Schützenhilfe geleistet", ärgerte sich Boysen. Den Freistoß, den Christian Bickel nach 24 Minuten aus 30 Metern in den Torwinkel hämmerte, war vermeidbar. Dann stand auch noch die Abwehr zu weit links. Und beim 0:2 vier Minuten vor der Halbzeitpause ließ sich David Ulm von Alexander Bitroff ausspielen, ehe Boubacar Sanogo freistehend einschoss.

In den 20 Minuten nach der Pause hätten die Lausitzer ihre Führung locker ausbauen können, doch Sandhausens Torwart Michael Langer bewahrte sein Team mit guten Paraden vor einem weitaus höheren Rückstand. Nur in der 77. Minute musste er nochmal hinter sich greifen nach einer Hereingabe von Bitroff, die Sanogo mit der Hacke auf den einschussbereiten Daniel Adlung vorlegte.

Die Sandhäuser, die das Hinspiel noch mit 3:1 gewonnen und die Cottbusser sogar mit 3:0 aus dem Pokal geworfen hatten, kreierten diesmal dagegen so gut wie keine Torchance. Nur David Blacha kam einmal gefährlich vor den Kasten des Ex-Sandhäusers Thorsten Kirschbaum, doch er köpfte nach einer Flanke von Juho Mäkelä knapp vorbei (66.).

Im letzten Saisonspiel am Pfingstsonntag (13.30 Uhr, Hardtwaldstadion) gegen Erzgebirge Aue fordert Jürgen Machmeier Wiedergutmachung. Die Sachsen müssen in Sandhausen siegen, nur das bessere Torverhältnis gegenüber Dynamo Dresden trennt sie vom Relegationsplatz. "Dass wir im Abstiegskampf nun das Zünglein an der Waage sind, interessiert mich weniger", sagte der Präsident, "wir wollen uns vor allem anständig von unseren Zuschauern verabschieden."

Cottbus: Kirschbaum - Bittroff, Hünemeier, Möhrle, Rippert - Banovic - Kruska - Bickel (75. Adlung), Rivic (84. Stiepermann), Farina (67. Fomitschow) - Sanogo.

Sandhausen: Langer - Schauerte, Pischorn, Schulz, Achenbach - Fießer, Danneberg - Klotz (87. Kandziora), Ulm (46. Blacha) - Adler (46. Mäkelä), Wooten.

Schiedsrichter: Brand (Gerolzhofen); Zuschauer: 9407; Tore: 1:0 Bickel (24.), 2:0 Sanogo (41.), 3:0 Adlung (77.).