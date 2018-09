Von Claus Weber

Karlsruhe. Am Freitagvormittag erhielt Otmar Schork einen Anruf. Der Fernsehsender Sky wollte vom Geschäftsführer des SV Sandhausen wissen, ob der Stuhl des Trainers wackle. Schork verneinte. Dass das Baden-Derby beim Karlsruher SC am Abend dennoch als "Endspiel" für Alois Schwartz angesagt wurde, konnte er nicht verhindern.

Fünf sieglose Spiele haben die Trainerdiskussion, die nach dem schwachen Saisonstart kurz aufgeflammt war, neu entfacht. Gegner und Anhänger melden sich in den Internetforen zu Wort. Selbst das 1:1 beim Karlsruher SC - für Sandhausen eigentlich kein schlechtes Ergebnis - konnte die Debatte nicht beenden.

Denn die starke Vorsaison hat Erwartungen geweckt, die der SVS bislang nicht erfüllen konnte. Auch im Wildpark waren die Kurpfälzer nur auf Schadensminimierung aus. Sie erspielten sich kaum eine echte Chance.

Selbst die Verantwortlichen sparten nicht mit Kritik. "Wir hätten uns etwas mehr Mut gewünscht", sagte Otmar Schork. Von den Spielern oder vom Trainer? "Von allen", erklärte der Geschäftsführer. Jürgen Machmeier hieb in die gleiche Kerbe. "Mit einem Punkt in Karlsruhe kann man zufrieden sein", sagte der Präsident, "doch wir hätten noch den einen oder anderen Nadelstich setzen können."

Kann die Mannschaft nicht offensiv spielen oder darf sie es nicht? Legt der Coach zu viel Wert auf die Defensive? Oder haben Trainer und Manager die falschen Spieler geholt? Von zehn Neuen standen im Wildpark Andrew Wooten, Leart Paqarada und Alexander Bieler in der Anfangself. Doch in der Offensive blieben alle drei ziemlich wirkungslos, weil nur wenige Pässe bei ihnen ankamen. "Wir sind zu unruhig, die Bälle werden zu schnell und unpräzise abgespielt", bedauerte Schwartz. Der Trainer beruft sich darauf, dass mit Robert Zillner und Kevin Kratz ausgerechnet die beiden Neuen seit Wochen fehlen, die für Spielkultur im Mittelfeld sorgen sollten.

Schwarz bat deshalb erneut um Geduld. "Wir müssen diese schwierige Phase überstehen, bis auch wieder Nicky Adler und Ranisav Jovanovic zurückkehren." Die besten Schützen des Vorjahres (zusammen 15 Tore) könnten noch bis zur Winterpause fehlen.

Ronny Zimmermann rät zur Sachlichkeit. "Sandhausen wird jedes Jahr von Beginn an gegen den Abstieg spielen", sagte der Präsident des Badischen Fußball-Verbandes, "man kann nicht jedes Mal eine Saison wie im letzten Jahr erwarten."

Im Derby taten sich allerdings beide Klubs lange Zeit sehr schwer. Schon Minuten vor dem Halbzeitpfiff eilten die ersten VIPs ans Büffet. "Das ist Drittliga-Niveau", schimpfte einer.

Das 1:0 in der 65. Minute tat dem Spiel gut. Micanski flankte von links, der gerade erst eingewechselte Manuel Torres schoss ins rechte Eck und Daniel Schulz fälschte den Ball noch leicht ab. Bitter: Der SVS war in Unterzahl, weil Lukas Kübler an der Außenlinie behandelt wurde.

Im letzten Jahr hatte Sandhausen 17 Mal zu Null gespielt - das war der Schlüssel zum Erfolg. Doch gerät die Mannschaft nun in Rückstand, ist das Spiel so gut wie verloren. Diesmal schafften die Kurpfälzer immerhin - wie schon letzte Woche gegen Aue - noch den Ausgleich.

Schwartz wechselte mit René Gartler einen zweiten Stürmer ein - und hatte prompt Erfolg. Der verhinderte Torjäger brachte Schwung ins Spiel. Seinen Schuss rettete Enrico Valentini zwar auf der Linie, legte den Ball aber Manuel Stiefler in den Lauf - das 1:1 in der 73. Minute. "Ich bin quasi angeschossen worden", schmunzelte der Schütze, "aber das Tor nehme ich gerne mit." Für den Rechtsaußen, der mehr mit defensiven Aufgaben beschäftigt ist, ist es erst das zweite in der zweiten Saison im Sandhäuser Trikot.

Alois Schwartz dürfte ein Stein vom Herzen gefallen sein. "Man hat gesehen, dass die Mannschaft lebt und sich nicht aufgibt", sagte der Coach.

Sein Karlsruher Kollege war dagegen enttäuscht. "Schade, wir hatten den Sieg in den Händen", bedauerte Markus Kauczinski, der aber nicht zu streng mit seinen Spielern ins Gericht gehen wollte. "Wir hatten heute eine ganz junge Mannschaft auf dem Feld", erklärte der Coach. Mit Abräumer Dominik Peitz, Passgeber Gaétan Krebs und Vollstrecker Koen van der Bienzen vermisste er drei wichtige Stammkräfte.

Nicht nur das Personal fehlt dem KSC. "Auch die Leichtigkeit aus den ersten sechs Spielen ist uns verloren gegangen", erkannte Sportdirektor Jens Todt, "alles wirkt schwer und angestrengt. Da können wir nur durch ein Erfolgserlebnis rauskommen."

Das wäre auch für den SV Sandhausen das richtige Mittel, um die Trainerdiskussion zu beenden.

Karlsruhe: Orlishausen - Valentini, Gordon, Gulde, Max (90.+2 Kempe) - Park (54. Torres), Yabo, Meffert, Yamada - Hennings (46. Barry), Micanski.

Sandhausen: Knaller - Kübler, Olajengbesi, Hübner (46. Schulz), Achenbach (70. Gartler) - Linsmayer, Kulovits - Stiefler, Bieler (90.+1 Pfertzel), Paqarada - Wooten.

Schiedsrichter: Bandurski (Oberhausen; Zuschauer: 13.203; Tore: 1:0 Torres (65.), 1:1 Stiefler (73.).