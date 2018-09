Von Claus Weber

Sandhausen. Als Hertha BSC Ende letzter Saison um den Klassenverbleib spielte, drohte eine Berliner Zeitung: "Wenn ihr absteigt, müsst ihr nach Sandhausen." Der Motivationshilfe aus der Hauptstadt hätte es gar nicht bedurft, um den SV Sandhausen für das Heimspiel am Freitag (18 Uhr, Hardtwaldstadion) gegen die Berliner heiß zu machen. "In unserer Situation muss auch der Letzte begriffen haben, worum es geht", sagte SVS-Trainer Gerd Dais, "auch wenn der Gegner übermächtig erscheint, müssen wir alles daran setzen, einen Heimsieg zu landen."

Acht der letzten zehn Pflichtspiele hat der Zweitliga-Aufsteiger verloren. Nur noch ein Punkt trennt ihn vom Tabellenende. Deshalb fordert Dais gegen den Tabellenzweiten "absolute Laufbereitschaft und aggressives Zweikampfverhalten". Tugenden also, die die Kurpfälzer zuletzt vermissen ließen. "Im Moment fehlen die mannschaftliche Geschlossenheit und Kompaktheit", erklärt sich Timo Achenbach die Negativserie. Der mit 249 Zweitliga-Spielen erfahrenste Sandhäuser hat festgestellt: "In den ersten fünf Spielen ist jeden für jeden gerannt. Wenn das fehlt, sieht jeder Einzelne schlecht aus."

Zwar sind mit Tim Danneberg, Julian Schauerte, Nico Klotz und Alexander Riemann inzwischen wieder vier wichtige Spieler nach langen Verletzungspausen in den Kader zurückgekehrt, dafür fallen morgen aber Daniel Schulz, Jan Fießer und vermutlich auch Daniel Ischdonat aus der Stammbesetzung aus. Der Torwart meldete sich gestern wegen Magen-Darmproblemen vom Training ab. Fehlt der Routinier, wird Michael Langer zwischen die Pfosten rücken. "Er genießt das vollste Vertrauen von mir und dem Team", sagte Dais.

Gerade die Defensive wird morgen Schwerstarbeit leisten müssen. "Mit Ramos und Ronny haben die Berliner zwei Ausnahmespieler im Sturm", warnt Dais.

Kein Thema war gestern auf der Pressekonferenz die Charmeoffensive von Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp, der eine engere Zusammenarbeit zwischen Hoffe und Sandhausen mit "mehr als großem Wohlwollen" begrüßen würde.

"Wir haben doch schon lange ein freundschaftliches Verhältnis und haben uns auch vor der Saison mit Trainer Babbel und Teammanager Rittmüller ausgetauscht", erklärte Otmar Schork ganz unaufgeregt. "Wir halten stets nach allen Seiten Ausschau nach Verstärkungen", sagte der Geschäftsführer. Die Praxis sehe dabei so aus, dass man Spieler, die für bestimmte Positionen in Frage kämen, beobachte und erst dann mit den Beratern und den betreffenden Vereinen Kontakt aufnehme, so Schork.

Vor dem wichtigen Spiel gegen Hertha haben die Sandhäuser am Donnerstag Abend noch zwei Auftritte. Kapitän Frank Löning, Tim Danneberg und Andrew Wooten geben zwischen 18 und 19 Uhr im neu eröffneten Rewe-Markt in der Sandhäuser Hauptstraße 208 Autogramme. Zur gleichen Zeit wird eine zehnköpfige Abordnung mit Trainer und Geschäftsführer an der Verleihung des Victor-Sport-Awards auf dem Heidelberger Schloss teilnehmen. Der SVS gehört zu den drei nominierten Profi-Teams.