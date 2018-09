Von Claus Weber

Sandhausen. Florian Hübner sank nach dem Abpfiff auf die Knie. Tim Kister reckte die Faust in den Himmel. Marco Thiede umarmte seine Mitspieler. Und die Zuschauer spendeten stehende Ovationen. Der SV Sandhausen feierte den 1:0-Erfolg über Fortuna Düsseldorf als wäre damit der Klassenverbleib schon sicher.

"Der Knoten ist durchschlagen", atmete Präsident Jürgen Machmeier erleichtert auf. Durch vier Niederlagen in Folge waren seine Sandhäuser der Abstiegszone wieder gefährlich nahe gekommen. Mit einer weiteren Pleite wäre der Vorsprung auf den Drittletzten Düsseldorf auf nur noch drei Punkte geschmolzen. Doch der Treffer von Denis Linsmayer zwölf Minuten vor Schluss war quasi schon die halbe Miete auf dem Weg in die fünfte Zweitliga-Saison.

"Das war ein extrem wichtiges Tor", strahlte der Vizekapitän, "und es stand sinnbildlich für das ganze Spiel, das sehr zäh und kampfbetont war." Andrew Wooten hatte aus der Drehung abgezogen, Karim Haggui auf der Linie geklärt, dabei aber Denis Linsmayer direkt ins Gesicht geschossen. Von dort sprang der Ball hinter die Linie. "Ich habe meine extreme Kopfballstärke ausgespielt", schmunzelte "Linsi" und ergänzte ernst: "Ich stand goldrichtig und habe dem Ball noch die richtige Richtung gegeben."

Nach dem 1:0 spielte Sandhausen wie befreit, war durch Chancen von Wooten (83.) und Kister (85.) dem 2:0 näher als Düsseldorf dem Ausgleich. Davor allerdings merkte man dem SVS die Verunsicherung an. "Es nagt eben doch an einem, wenn man nur eines der letzten zehn Spiele gewonnen hat", gab Linsmayer zu.

Aziz Bouhaddouz war gar so nervös. dass er Sekunden vor der Pause einen Elfmeter (Torwart Resing hatte Vollmann im Strafraum von den Beinen geholt) an die Latte drosch. Statt den Kurpfälzern gingen so beinahe die Düsseldorfer in Führung, doch Torwart Marco Knaller parierte eine Minute nach Wiederanpfiff einen Kopfball von Fink glänzend.

"Das war ein ganz wichtiger Sieg, nach dem es in der Halbzeit allerdings noch nicht ausgesehen hatte", sagte Alfred Lampert. Der Ehrenvorsitzende des Fußballkreises Heidelberg ist überzeugt: "Jetzt ist Sandhausen durch!"

Jürgen Machmeier widersprach heftig. "Vom Klassenerhalt spreche ich noch nicht. Diesen Fehler haben wir schon nach dem Sieg gegen Paderborn gemacht." Vor fünf Wochen hatten die Kurpfälzer schon einmal einen Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt 1:0 geschlagen. "Danach haben wir uns alle in Sicherheit gewogen", sagte der Präsident, "dieser Fehler darf uns nicht mehr passieren."

Dennoch: Der Klassenerhalt ist nun greifbar nahe. "Wir brauchen noch sieben Zähler bis zur magischen 40 Punkte-Marke", rechnet Denis Linsmayer vor. Es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn Sandhausen die restlichen Punkte in den Spielen gegen St. Pauli, Bielefeld, Frankfurt und Duisburg (daheim) sowie Kaiserslautern, Leipzig, Karlsruhe und Fürth (auswärts) nicht noch zusammenkratzen würde. Die ohnehin nur noch geringen Zweifel könnten schon am nächsten Samstag (13 Uhr) gegen St. Pauli beseitigt werden. In Hinspiel am Millerntor gelang Sandhausen ein 3:1-Erfolg.

Düsseldorf entließ Trainer Kurz

Düsseldorf dagegen befindet sich im freien Fall. Einen Tag nach der Pleite in Sandhausen zog Fortuna die Reißleine und entließ Trainer Marco Kurz, der erst im Januar gekommen war und in sieben Spielen nur vier Punkte holte. "Wir konnten nicht erkennen, dass es ein Aufbäumen gegen den Abstieg gab", sagte Vorstand Paul Jäger. Ein Retter soll bald gefunden werden. Friedhelm Funkel und Peter Neururer sind mögliche Kandidaten.

Sandhausen: Knaller - Thiede, Kister, Hübner, Paqarada - Linsmayer , Roßbach, Kulovits - Wooten (90. Olajengbesi), Vollmann (60. Zillner) - Bouhaddouz.

Düsseldorf: Rensing - Koch, Haggui (81. Iyoha), Madlung, Bellinghausen (46. Fink) - Schmitz, Sobottka - Mavrias (68. Bolly, Bebou , Ya Konan - Djurdjic.

Schiedsrichterin: Bibiana Steinhaus (Hannover); Zuschauer: 4776; Tor: 1:0 Linsmayer (78.).